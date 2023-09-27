В Краснодарском крае стобальникам выплатят по 100 тыс. рублей, а губернаторскую стипендию повысят

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Власти Кубани рассказали о новых выплатах студентам высокобальникам и об увеличении губернаторской стипендии до 10 тыс. рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с первокурсниками региона в КубГУ. Он рассказал о выплатах выпускникам школ Кубани, которые поступили в вузы с высокими результатами ЕГЭ. Об этом сообщает администрация региона.

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«Приняли решение о разовой выплате в 100 тысяч рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию», — отметил Кондратьев.

Также глава региона рассказал об увеличении губернаторской стипендии до 10 тыс. рублей:

«Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия. Поэтому в два раза увеличиваем сумму выплаты — с 5 до 10 тыс. рублей. Число лауреатов вырастет с 1 до 3 тыс. человек».

Стипендию получают студенты, аспиранты и учащиеся колледжей и техникумов. Также в 2021 году на Кубани начали выплачивать краевую премию школьникам, которые поступили в ведущие вузы региона на востребованные специальности. Премию в 20 тыс. рублей получили обучающиеся по направлениям IT, промышленность, сельское хозяйство.

Как писали ранее Юга.ру, вузы Краснодарского края приняли по квоте 250 участников СВО и их детей.

Вениамин Кондратьев Вузы Деньги ЕГЭ КубГУ Студенты

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