Два частных, один государственный. Три вуза Краснодара попали в топ-100 вузов РФ
В рейтинг вузов России попали 13 вузов Южного и Северо-Кавказского федерального округов
13 октября агрегатор вакансий hh.ru опубликовал рейтинг вузов РФ в 2022 году. Его составители изучили положение вузов на рынке труда и уровень подготовки. Рейтинг учитывал популярность вуза в регионе (доля выпускников вуза к общему числу выпускников вузов региона), востребованность выпускников у работодателей, уровень зарплат, указываемых выпускниками в резюме, и трудоустроенность.
Чтобы вуз мог участвовать в рейтинге, минимум 100 его выпускников последних двух лет должны были иметь актуальные резюме на hh.ru.
Среди вузов ЮФО и СКФО самый большой балл набрал Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону — 102,9 балла и 23 место. На 24 месте оказался Дагестанский государственный университет (102,8 балла), на 26-м — Кубанский государственный университет (102,6 балла), на 28-м — Ростовский государственный экономический университет (102,4 балла), на 29-м — Международный инновационный университет в Краснодаре (102,4 балла).
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Остальные вузы округов юга РФ расположились так:
33 место — Грозненский государственный нефтяной технический институт имени академика М. Д. Миллионщикова (102,2 балла),
37 — Майкопский государственный технологический университет (102,1 балла),
48 — Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону (101,9 балла),
49 — Волгоградский государственный технический университет (101,9 балла),
55 — Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе (101,8 балла),
64 — Астраханский государственный технический университет (101,7 балла),
83 — Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева (101,3 балла),
98 — Академия маркетинга и социально-информационных технологий в Краснодаре (100,9 балла).
У выпускников 12 вузов зарплатные ожидания колеблются от 40 до 50 тыс. рублей в месяц. На самые большие зарплаты надеются в Грозненском нефтяном институте — 70 тыс.
«Рейтинг подтверждает тезис о том, что за качественным образованием необязательно ехать в традиционные центры притяжения абитуриентов — в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Екатеринбург», — заявили авторы исследования.
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