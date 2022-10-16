13 октября агрегатор вакансий hh.ru опубликовал рейтинг вузов РФ в 2022 году. Его составители изучили положение вузов на рынке труда и уровень подготовки. Рейтинг учитывал популярность вуза в регионе (доля выпускников вуза к общему числу выпускников вузов региона), востребованность выпускников у работодателей, уровень зарплат, указываемых выпускниками в резюме, и трудоустроенность.

Чтобы вуз мог участвовать в рейтинге, минимум 100 его выпускников последних двух лет должны были иметь актуальные резюме на hh.ru.

Среди вузов ЮФО и СКФО самый большой балл набрал Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону — 102,9 балла и 23 место. На 24 месте оказался Дагестанский государственный университет (102,8 балла), на 26-м — Кубанский государственный университет (102,6 балла), на 28-м — Ростовский государственный экономический университет (102,4 балла), на 29-м — Международный инновационный университет в Краснодаре (102,4 балла).