Гостехуниверситет Майкопа разработал управление роем беспилотников

Управление роем БПЛА на основе искусственного интеллекта, разработанное Майкопском гостехуниверситете, должно работать круглосуточно и автономно, без человека

Пресс-служба Майкопского государственного технологического университета рассказала Юга.ру, что проект попал в финал всероссийского конкурса «Умник». Победа в нем позволит получить грант в 500 тыс. рублей, которые разработчики намерены направить на реализацию проекта.

В команду проекта входят такие молодые сотрудники университета, как Павел Винограденко, и студенты информационной безопасности и прикладной информатики.

Чундышко считает, что уникальность проекта состоит в разработке алгоритмов и сценариев автономного взаимодействия группы беспилотников под разные задачи — патрулирование, ведение цели, оборона. Также, по мнению разработчика проекта, его новизна заключается в создании распределенной нейросети, которая может обрабатывать сигналы от каждой единицы и принимать решения для всего роя. При этом рой остается дееспособным до последней единицы.

Пресс-служба МГТУ добавила, что в 2024 году проект направят на всероссийский конкурс «Студенческий стартап», чтобы получить грант в 1 млн рублей на организацию IT-предприятия.