Казаки будут поступать в российские вузы на приоритетной основе

В Краснодаре 3 ноября состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Николая Долуды, который в середине октября подал в отставку с поста атамана Всероссийского казачьего общества

На встрече с журналистами он прокомментировал свое решение . Долуда заявил, что досрочное сложение полномочий — вынужденная мера в связи с необходимостью проработки, согласования и принятия закона «О российском казачестве».

Также во время пресс-конференции он рассказал, что сформирована ассоциация высших учебных заведений, которые получили статус казачьих. Сегодня их 25. Они располагаются в местах размещения штабов казачьих войск. В Краснодаре это Институт физической культуры и спорта. По задумке, выпускники кадетских казачьих корпусов и школ смогут поступать в вузы на приоритетных условиях.

Приводим несколько самых ярких цитат с пресс-конференции Николая Долуды.

Когда в ноябре 2007 году он стал атаманом Кубанского казачьего войска, то сразу выявил несколько недостатков: слабая управляемость и дисциплина, отсутствие боевой подготовки и несения государственной службы, нарушение одежды.

«Вы помните те страшные времена, когда казаков называли ряжеными. По указу президента у каждого войска была своя форма одежды. Я увидел на первых советах и строевых смотрах черкески белые и цвета хаки, разные папахи, обувь, начиная от кроссовой, заканчивая туфлями. Сейчас это уже забыто», — вспомнил Долуда.