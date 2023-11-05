Казаки будут поступать в российские вузы на приоритетной основе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре 3 ноября состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Николая Долуды, который в середине октября подал в отставку с поста атамана Всероссийского казачьего общества

На встрече с журналистами он прокомментировал свое решение. Долуда заявил, что досрочное сложение полномочий — вынужденная мера в связи с необходимостью проработки, согласования и принятия закона «О российском казачестве».

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Также во время пресс-конференции он рассказал, что сформирована ассоциация высших учебных заведений, которые получили статус казачьих. Сегодня их 25. Они располагаются в местах размещения штабов казачьих войск. В Краснодаре это Институт физической культуры и спорта. По задумке, выпускники кадетских казачьих корпусов и школ смогут поступать в вузы на приоритетных условиях.

Приводим несколько самых ярких цитат с пресс-конференции Николая Долуды.

Когда в ноябре 2007 году он стал атаманом Кубанского казачьего войска, то сразу выявил несколько недостатков: слабая управляемость и дисциплина, отсутствие боевой подготовки и несения государственной службы, нарушение одежды.

«Вы помните те страшные времена, когда казаков называли ряжеными. По указу президента у каждого войска была своя форма одежды. Я увидел на первых советах и строевых смотрах черкески белые и цвета хаки, разные папахи, обувь, начиная от кроссовой, заканчивая туфлями. Сейчас это уже забыто», — вспомнил Долуда.

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«Были атаманы, которые присосались к креслу, занимались мошенничеством, использовали свой статус в корыстных целях, в том числе занимались торговлей земли», — добавил депутат.

По его словам, серьезным показаталем патриотичного отношения к своей стране стало испытание, которое прошло Кубанского казачье войско в феврале-марте 2014 года.

«Каждой сотне людей, которые переправлялись через Керченский пролив, я говорил, что они паломники. 1000 мужиков — паломники», — объяснил Долуда.

«Когда наступит 2026 год и я вернусь на Кубань, я должен смотреть в глаза казакам, не отводя взгляд. Это будет тогда, когда примут закон», — сказал он о своей новой миссии.

Как писали Юга.ру, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России больше не будут проводить проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам.

Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда Образование

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