Краснодарцев приглашают высадить деревья на Большом острове

С 11:00 до 14:00 волонтеры посадят дубы и другие породы деревьев на Большом острове — природной территории парка Солнечный остров. Чтобы число участников не было ограничено, организаторы просят взять с собой лопату и перчатки и одеться по погоде. Также среди рекомендаций — обуться в ботинки или сапоги на плотной подошве и иметь с собой воду и перекус.

«Также будущий уход за посаженными деревьями полностью ложиться на ваши плечи. Мы верим, что у вас найдется время навестить дерево летом: освободить его от травы и, может быть, даже полить в засуху», — добавили в организации.

Чтобы записаться и узнать подробности, звоните по телефону +7 (908) 670-30-49.