Краснодарцев приглашают высадить деревья на Большом острове

Краснодарский край

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  • Большой остров в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Большой остров в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарская экологическая организация «Чистая среда» приглашает жителей города 2 декабря поучаствовать в посадке деревьев

С 11:00 до 14:00 волонтеры посадят дубы и другие породы деревьев на Большом острове — природной территории парка Солнечный остров. Чтобы число участников не было ограничено, организаторы просят взять с собой лопату и перчатки и одеться по погоде. Также среди рекомендаций — обуться в ботинки или сапоги на плотной подошве и иметь с собой воду и перекус.

«Также будущий уход за посаженными деревьями полностью ложиться на ваши плечи. Мы верим, что у вас найдется время навестить дерево летом: освободить его от травы и, может быть, даже полить в засуху», — добавили в организации.

Чтобы записаться и узнать подробности, звоните по телефону +7 (908) 670-30-49.

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Как писали Юга.ру, в 2014 году губернатор Кубани Александр Ткачев отдал Большой остров под строительство гольф-клуба. После этого связанные друг с другом фирмы совершили несколько сделок, в результате чего территория досталась ПАО «Крайинвестбанк», у которого ее изъяли в 2016-м по решению Арбитражного суда Краснодарского края и вернули в собственность города. После этого власти краевой столицы пообещали, что на территории ничего не будут строить.

В 2020 году Большому острову присвоили статус особо охраняемой природной территории местного значения.

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