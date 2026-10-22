На Кубани ритуальщик получил 1,5 млн рублей за памятники, но не выполнил заказы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Белореченске предпринимателя заподозрили в мошенничестве при оказании ритуальных услуг

22 октября пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что полиция возбудила уголовное дело против 40-летнего жителя Белореченска, который оказывал ритуальные услуги.

По версии следствия, мужчина брал с клиентов предоплату за изготовление и установку надгробных плит. Деньги ему передали 15 человек, а общая сумма составила около 1,5 млн рублей. Однако заказы в срок так и не были выполнены.

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Уголовное дело квалифицировано по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В июне стало известно, что муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» Краснодара попалось на нарушении налогового законодательства. 23 млн рублей прошли мимо кассы — без выдачи чеков и фиксации в налоговой.

Как писали Юга.ру, компания из Краснодарского края вошла в топ-10 производителей гробов в России.

Белореченский район Деньги кладбище Мошенничество Полиция Преступления

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