В Краснодаре «Большому острову» присвоили статус особо охраняемой природной территории

Напомним, в 2014 году губернатор Кубани Александр Ткачев отдал «Большой остров» под строительство гольф-клуба. После чего аффилированные друг с другом фирмы совершили несколько сделок, в результате чего остров достался ПАО «Крайинвестбанк», у которого он был изъят осенью 2016 года по решению Арбитражного суда Краснодарского края и возвращен в собственность города. После этого власти краевой столицы пообещали, что на территории ничего не будут строить.