В Краснодаре «Большому острову» присвоили статус особо охраняемой природной территории
Городская дума Краснодара 17 декабря решила присвоить «Большому острову» статус особо охраняемой природной территории местного значения
Напомним, в 2014 году губернатор Кубани Александр Ткачев отдал «Большой остров» под строительство гольф-клуба. После чего аффилированные друг с другом фирмы совершили несколько сделок, в результате чего остров достался ПАО «Крайинвестбанк», у которого он был изъят осенью 2016 года по решению Арбитражного суда Краснодарского края и возвращен в собственность города. После этого власти краевой столицы пообещали, что на территории ничего не будут строить.
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В Краснодаре 17 декабря прошло очередное пятое заседание депутатов городской Думы. На нем они утвердили проект решения «О создании особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Большой остров».
Режим особой охраны предусматривает выделение на территории «Большого острова» двух функциональных зон:
- рекреационная зона;
- зона ограниченного природопользования.
Зону ограниченного природопользования выделили, чтобы сохранить и рационально использовать природные ресурсы.
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