Забрали паспорта и ничего не объяснили. Пассажиров с крымской пропиской держали в аэропорту Краснодара более 10 часов

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Скриншоты видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»

В аэропорту Краснодара пассажиры с пропиской в Крыму, ДНР и ЛНР ждали дополнительную проверку более 10 часов

21 октября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в аэропорту Краснодара удерживали около 60 человек с пропиской в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках. 

Все пассажиры прилетели из-за рубежа — из Армении, Египта и других стран. После прохождения паспортного контроля у них забрали документы и отправили на дополнительную проверку, которую пришлось ждать более 10 часов. 

Очевидцы рассказали, что им не объяснили, на каком основании их задержали. При этом пассажиров, которые уже прошли проверку, не выпускали из аэропорта. 

«Среди нас — девушка с ребенком. Ее тоже держат с самого утра. Нет ни воды, ни еды», — рассказал изданию один из пассажиров. 

«Аэрофлот» запустит новые рейсы из аэропортов Кубани:

Вечером того же дня пресс-служба аэропорта Краснодара прокомментировала ситуацию. В телеграм-канале заявили, что проверку инициировали государственные службы. К 21:55 процедуру закончили и все пассажиры покинули аэропорт. 

В пресс-службе отметили, что ожидающим были созданы комфортные условия: им предложили воду, чай и кофе, горячее питание. Также на месте дежурили медики. Причины и цели проверки неизвестны. 

Отметим, что в комментариях под публикацией пользовательница заявила, что им не предоставили никакой помощи. 

Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту. Но с ограничениями.

Авиация Аэропорты Город Краснодар Крым общество

Новости

В Краснодаре на поверхности реки Кубани заметили пену и масляные пятна
В Новороссийске убирают мазут с пляжей, а сгоревший танкер все еще стоит в порту
На Кубани ритуальщик получил 1,5 млн рублей за памятники, но не выполнил заказы
Забрали паспорта и ничего не объяснили. Пассажиров с крымской пропиской держали в аэропорту Краснодара более 10 часов
Море кажется почти бесконечным. Космонавт показал Туапсе с орбиты
В Краснодарском крае могут запретить продажу вейпов и жидкостей для них

Лента новостей

Кондратьев уходит?
19 октября, 15:22
Кондратьев уходит?
Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних
Шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину
Вчера, 17:49
Шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину
Власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями
Вчера, 14:55
Власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями

Реклама на сайте