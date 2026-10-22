Забрали паспорта и ничего не объяснили. Пассажиров с крымской пропиской держали в аэропорту Краснодара более 10 часов
В аэропорту Краснодара пассажиры с пропиской в Крыму, ДНР и ЛНР ждали дополнительную проверку более 10 часов
21 октября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в аэропорту Краснодара удерживали около 60 человек с пропиской в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.
Все пассажиры прилетели из-за рубежа — из Армении, Египта и других стран. После прохождения паспортного контроля у них забрали документы и отправили на дополнительную проверку, которую пришлось ждать более 10 часов.
Очевидцы рассказали, что им не объяснили, на каком основании их задержали. При этом пассажиров, которые уже прошли проверку, не выпускали из аэропорта.
«Среди нас — девушка с ребенком. Ее тоже держат с самого утра. Нет ни воды, ни еды», — рассказал изданию один из пассажиров.
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Вечером того же дня пресс-служба аэропорта Краснодара прокомментировала ситуацию. В телеграм-канале заявили, что проверку инициировали государственные службы. К 21:55 процедуру закончили и все пассажиры покинули аэропорт.
В пресс-службе отметили, что ожидающим были созданы комфортные условия: им предложили воду, чай и кофе, горячее питание. Также на месте дежурили медики. Причины и цели проверки неизвестны.
Отметим, что в комментариях под публикацией пользовательница заявила, что им не предоставили никакой помощи.
Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре открыли дорогу к аэропорту. Но с ограничениями.