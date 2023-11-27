Из-за шторма два человека погибли в Крыму, один — в Сочи

На улице Приморской в Сочи 27 ноября обнаружили тело мужчины, погибшего накануне в результате сильного шторма

Его вынесло из моря на набережную полностью обнажённым в районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним театром, сообщает телеграм-канал SHOT. По его данным, погибшему было 40 лет. Личность мужчины устанавливается.

Кроме того, в результате шторма в Крыму утонул 50-летний Олег, который отправился посмотреть волны на пляж у рынка «Русич» в селе Морское. В Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма, погиб член экипажа судна Kavkaz 1.

В порту Тамани пострадал механик судна GAIA I под флагом Панамы. Мужчине оторвало два пальца на руке судовой дверью. Его передали медикам, механику предстоит операция.

Напомним, на побережьях Краснодарского края и в Крыму на выходных бушевал ураган. Высота волн могла достигать восьми метров.

В Сочинском микрорайоне Лоо во время шторма рухнул трехэтажный дом. Сейчас в регионах устраняют последствия непогоды.