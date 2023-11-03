3 ноября адвокат Екатерина Макличенко заявила, что полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Бугаева, вымогая взятку в 3 млн рублей

Предыстория. 1 ноября кубанская полиция заявила о задержании в Краснодаре 42-летнего москвича с 500 граммами производного метилэфедрона, не уточнив время задержания. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о задержании Бугаева с наркотиками 28 октября и о возбуждении дела по статье УК 228.1. Тем же утром объединенная пресс-служба судов Краснодарского края объяснила задержание Бугаева 28 октября сопротивлением полиции.



Вечером того же дня адвокат футболиста сказала, что ее подопечный отрицает и причастность к наркотикам, и сопротивление полицейским. 3 ноября объединенная пресс-служба кубанских судов объявила, что Бугаев задержан до конца 2023 года.

Позже «РИА Новости» передали слова адвоката Екатерины Макличенко о том, что защита имеет 30 суток на сбор доказательств невиновности. Макличенко подчеркнула, что не собирается «оговаривать добропорядочных сотрудников полиции». «Столкнувшись с этим делом, как будто погрузились в атмосферу 90-х годов, когда можно было взять и подкинуть любому человеку что угодно. Алексей не такой кремень, он ранимый и мягкий человек, который в этой ситуации дал слабину. Сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки. После чего сняли видео, которое тут же завирусилось. Причем это была не официальная информация от МВД», — пояснила Макличенко.

Она убеждена, что все «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей». «Когда Алексея везли, машина останавливалась, сотрудники менялись. При нем звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней. Она, к слову, не растерялась и на следующий же день обратилась в местную ФСБ с заявлением. Поэтому наша задача сейчас сделать детализацию этих звонков, отсмотреть камеры видеонаблюдения, найти и опросить тех сотрудников, которые проводили задержание», — сказала адвокат. Она добавила, что нужные ходатайства уже поданы. Суд не внял защите и не сменил меру пресечения на более мягкую. «Алексею повезло, поскольку он личность публичная. Если бы это был рядовой человек, никто бы и вопроса не задал, нас бы даже слушать не стали. <...> Что касается состояния Алексея, то мы сразу его предупредили, что СИЗО избежать будет трудно. Так и произошло», — заключила адвокат.