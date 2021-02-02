Полицейский заставил двух кубанцев взять его наркотики, чтобы улучшить показатели своей работы

Краснодарский край

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Следственный комитет Краснодарского края 2 февраля сообщил о новом деле о подбрасывании наркотиков сотрудником МВД

Следствие установило, что старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Лабинскому району хранил у себя наркотики. Чтобы повысить показатели своей работы, весной 2020 года он через угрозы вынудил двух местных жителей получить наркотики, которые у него же и хранились.

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После этого 9 марта в Усть-Лабинске полицейский пришел в дом на улице Маркса, где жил 31-летний мужчина, и в присутствии понятых инсценировал изъятие запрещенных веществ в значительном количестве. 21 марта он таким же образом изъял наркотики у 25-летнего устьлабинца. Кроме того, сотрудник МВД силовыми способами заставил их признаться в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в значительном размере), которого они не совершали.

О противоправных действиях потерпевшие сообщили в следственный комитет. На полицейского завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в значительном размере). Обвиняемого посадили под домашний арест, сообщили 2 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

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В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что провели проверку в отношении своего сотрудника. Его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к дисциплинарной ответственности привлекли его руководителей.

Напомним, 2 февраля стал известен приговор двум полицейским из Гулькевичского района, которые вымогали у местного жителя взятку за то, чтобы не привлекать его к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Наркотики Полиция Превышение полномочий Следственный комитет Усть-Лабинский район

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