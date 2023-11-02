Власти пообещали завершить проект реконструкции Краснодарского цирка к концу 2023 года. Проектируют с 2015-го

Предыстория: Здание Краснодарского цирка было построено в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила изъять объект у Росгосцирка. В 2014 году его передали в собственность властям региона. В 2015 году чиновники начали разрабатывать проект реконструкции. Власти Кубани оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него тогда не нашли . 16 января 2023 года здание цирка все таки закрыли на ремонт. Однако работы пообещали начать только в следующем году. Проект реконструции оценили в 65 млн рублей.

Когда отремонтируют цирк в Краснодаре и как он сейчас выглядит:

2 ноября вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов рассказал, что проект реконструкции цирка планируют разработать до конца 2023 года.



«После разработки проекта пакет документов отправим на прохождение госэкспертизы. Рассчитываем получить положительное заключение в начале следующего года и затем приступить к строительным работам», — отметил Сергей Власов.

Источник в одной компании, проводящей строительные экспертизы, рассказал Юга.ру, что цирк находится в плачевном состоянии из-за отсутствия ухода в условиях высоких грунтовых вод. Из-за этого в фундаменте годами повышенная сырость с образованием плесени. К тому же в кровельной плите оголено армирование.

На данный момент цирк выглядит так: