«Почта России» выпустила открытки с видами курорта «Роза Хутор»

Одна из новых открыток с изображением ратуши с часами на площади курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Одна из новых открыток с изображением ратуши с часами на площади курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В новом зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» появятся два вида маркированных открыток тиражом 1800 штук каждый

На одной из открыток изобразили канатную дорогу и вершину Каменный столб, на другой — вид на хребет Аибга и площадь Роза. Каждую украшает надпись: «С наилучшими пожеланиями из Сочи!».

Гости курорта смогут отправить такие открытки в любую точку России в почтовых отделениях горного кластера и Большого Сочи.

Одна из новых открыток с изображением канатной дороги курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Мы рады продолжению сотрудничества с нашим партнёром — курортом «Роза Хутор». Новые видовые открытки станут хорошим поводом вспомнить традицию делиться впечатлениями из путешествий с близкими и родными, отправляя им рукописные послания», — рассказала директор УФПС Краснодарского края «Почты России» Елена Бабак.

Каждый год на «Роза Хутор» отдыхают около 2 млн человек. В 2022 году они отправили с курорта более 51 тысяч писем и открыток и свыше 18 тысяч посылок.

«Мы благодарим «Почту России» за сотрудничество. Благодаря открыткам с видами курорта наши гости смогут порадовать себя и близких добрыми словами и оставить память об отдыхе в горах Сочи. В наше время с помощью такого рукописного послания можно транслировать адресату свое особое отношение. Думаю, что многие туристы решат воспользоваться такой хорошей возможностью», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

В прошлом году «Почта России» выпустила специальный переводной штемпель с изображением ратуши с часами на площади Роза и надписью «Привет с курорта «Роза Хутор».