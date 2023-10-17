В Ейске почти завершили ремонт дома, пострадавшего от падения Су-34

Дом в Ейске, пострадавший от падения военного самолета, закончат ремонтировать к 1 ноября

В Ейске почти закончили ремонт дома на улице Коммунистической, где ровно год назад упал военный самолет Су-34. Ключи от квартир владельцам планируют передать 1 ноября, узнали Юга.ру в пресс-службе администрации Ейска. Уже полностью закончили делать кладку несущих конструкций. Сейчас восстанавливают кровлю — в 3 и 4 подъездах первый слой, а в 1 и 2 подъездах проводится устройство стяжки.

В квартирах 1-9 этажей установили окна, на 3-7 этажах ведется монтаж входных дверей. Также на 1-7 этажах сделали горячее и холодное водоснабжение и теплоснабжение. Теперь в квартирах устанавливают радиаторы. Электричество провели с 1 по 9 этажи. Также начали установку четырех лифтов и отделку подъездов. Рабочие укладывают плитку и ставят ограждения в местах общего пользования, добавили в пресс-службе. Напомним, 17 октября 2022 года в Ейске во двор жилого дома на улице Коммунистической 20/1 упал самолет Су-34. Пострадавшую многоэтажку решили восстанавливать. Площадь работ составляет около 7 тыс. кв. метров. Строителям пришлось полностью демонтировать четыре подъезда. Жителей дома расселили до конца ремонта.