В Ейске почти завершили ремонт дома, пострадавшего от падения Су-34

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Дом в Ейске, пострадавший от падения военного самолета, закончат ремонтировать к 1 ноября

В Ейске почти закончили ремонт дома на улице Коммунистической, где ровно год назад упал военный самолет Су-34. Ключи от квартир владельцам планируют передать 1 ноября, узнали Юга.ру в пресс-службе администрации Ейска.

Уже полностью закончили делать кладку несущих конструкций. Сейчас восстанавливают кровлю — в 3 и 4 подъездах первый слой, а в 1 и 2 подъездах проводится устройство стяжки.

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В квартирах 1-9 этажей установили окна, на 3-7 этажах ведется монтаж входных дверей. Также на 1-7 этажах сделали горячее и холодное водоснабжение и теплоснабжение. Теперь в квартирах устанавливают радиаторы. Электричество провели с 1 по 9 этажи.

Также начали установку четырех лифтов и отделку подъездов. Рабочие укладывают плитку и ставят ограждения в местах общего пользования, добавили в пресс-службе. 

Напомним, 17 октября 2022 года в Ейске во двор жилого дома на улице Коммунистической 20/1 упал самолет Су-34. 

Пострадавшую многоэтажку решили восстанавливать. Площадь работ составляет около 7 тыс. кв. метров. Строителям пришлось полностью демонтировать четыре подъезда. Жителей дома расселили до конца ремонта.

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Власти обещали, что новые квартиры будут полностью соответствовать по площади и планировке старым. Собственникам их передадут в предчистовой отделке. На ремонт должны выделить по 10 тыс. рублей на кв. метр. 

Изначально ключи от квартир жителям планировали передать в мае, но затем дату перенесли на ноябрь. 

Также 17 октября 2023 года, в годовщину трагедии, в Ейске прошло возложение цветов в память о 16 погибших. 

Ейский район Жилье Строительство

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