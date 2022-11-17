Расселить и разобрать. Спустя месяц после трагедии в Ейске начнут демонтаж пострадавшего дома

На расселение жильцов дома, пострадавшего после падения Су-34 в Ейске, дали 4 дня

В Ейске 21 ноября начнут аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем от падения Су-34. До этого времени жильцов подъездов №1-5 переселят. Постановление разместили на сайте мэрии Ейска

«В связи с особенностями конструкции дома 1 и 5 подъезды попадают под временное расселение в целях безопасности жителей во время работ в 1-4 подъездах. Как сообщалось ранее, 1 подъезд также придется разобрать и отстроить заново», — написали в краевом оперштабе.

Отмечается, что жителей подъездов 1-4 расселят до окончания всех работ. Жильцов подъезда №5 только до окончания демонтажа. Также в ближайшее время обещают выдать документы о выселении и помочь с арендой жилья.

Ранее тем, кто решит переехать в съемное жилье, обещали компенсировать часть стоимости. Ориентировочно выплаты составят по 10 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, 13 тыс. руб. за двухкомнатную и 15 тыс. руб. за трехкомнатную. В пресс-службе мэрии Ейска сообщили, что прием заявлений уже начался.

Кроме того, на время аварийно-восстановительных работ закроют гипермаркет «Магнит» на улице Красной 45/4 и детский сад №34.

Как писали Юга.ру, военный самолет Су-34 упал в Ейске вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, самолет вылетел с аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Одной из причин крушения могли стать чайки, попавшие в двигатель.

Самолет упал рядом с домом на Коммунистической 20/1. Начался пожар, погибли 15 человек и еще 43 — пострадали. Дом, пострадавший при пожаре, решили восстанавливать. Общая площадь работ — 7 тыс кв. метров.

Реконструкцию многоэтажки обещали закончить в мае 2023 года. На разработку проекта ейские депутаты выделили 2 млн 315 тыс. рублей.