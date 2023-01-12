Разрушенный дом в Ейске планируют восстановить к ноябрю. Ранее его обещали сдать в мае

Квартиры хотят передать владельцам в предчистовой отделке и выделить деньги на ремонт

Закончить строительство дома на улице Коммунистической 20/1 в Ейске планируют к 1 ноября. Об этом стало известно во время прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Ранее сдать дом планировали в мае.

По словам вице-губернатора края Сергея Власова, к строительству квартир планируют приступить в феврале. Проблемные подъезды полностью демонтировали, сейчас на участке проводят работы по замещению грунта.

Власти обещают, что по площади и планировке новые квартиры будут полностью соответствовать старым. Их передадут владельцам в предчистовой отделке. На ремонт обещают выделить деньги — по 10 тыс. рублей на квадратный метр. Изначально выплачивать хотели ориентировочно по 15 тыс. руб.

Напомним, самолет Су-34 упал во дворе дома 17 октября. Пострадавшую многоэтажку решили восстанавливать, площадь работ составляет около 7 тыс. кв. метров. Строители полностью демонтировали четыре подъезда, жильцов расселили до полного окончания работ.