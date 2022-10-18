Репортаж с места крушения СУ-34 в Ейске, где погибли 13 человек

В Ейске рядом с домом, на который упал военный самолет, психологи помогают жителям и семьям погибших. Юга.ру публикуют рассказ и фото с места событий

Корреспондентка Юга.ру Яра Гуляева рассказала, что происходит в Ейске у места крушения СУ-34. С утра жители несут к месту трагедии цветы. Судя по фото и видео, опубликованным очевидцами, истребитель-бомбардировщик упал на дом по улице Коммунистической, 20/1 со стороны улицы Красной, между домом и торговым центром «Меотида». При этом его обгоревшие обломки лежат и с другой стороны — во дворе между девятиэтажкой и детским садом. К пространству между домом и ТЦ подойти нельзя из-за оцепления. Эта сторона здания выглядит обгоревшей значительно сильнее, чем сторона, выходящая во двор.

Спутниковый снимок кварталов Ейска, где упал СУ-34 © Скриншот yandex.ru/maps

Рядом с горевшим домом расположен торговый центр «Меотида», где с раннего утра собираются люди, которых никуда не пускают. Многие приехали проведать родных и друзей или просто посмотреть. Эвакуированные жители пытались попасть в квартиры, чтобы взять вещи первой необходимости. В 10:34, оперштаб администрации Краснодарского края сообщил, что в подъезды 1-7 начали пускать жителей в сопровождении полиции. Корреспондентка Юга.ру отметила, что в наиболее пострадавшие второй и третий подъезды не пускали совсем. В первый подъезд пустили позже, остальных начали пускать между 9:00 и 9:30. У жильцов неповрежденных взрывом и пожаром подъездов требовали паспорт с пропиской в этом доме, это вызывало проблемы с квартиросъемщиками.

Около ТЦ «Меотида» чиновники открыли консультационный центр для пострадавших. На их вопросы отвечают сотрудники мэрии и психологи. Например, к женщине, которая с выплаканными глазами причитала «Да что тут можно говорить, такая трагедия», тут же подошла психолог. Психологи работают и у морга центральной районной больницы, они раздают воду.

Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Вчера власти Ейского района заявили о шести пунктах временного размещения (ПВР) на 500 человек. Корреспондентка Юга.ру сходила к одному из них — к детскому оздоровительному лагерю на Нижнесадовой, 486. В него не пускают посторонних. В 11:25 из ПВР выходил человек, который говорил по телефону: «Надо решить вопрос с тремя людьми, которые больше всех возмущаются — у них нет нужных лекарств». В угловом доме, загоревшемся от взрыва самолета, 10 подъездов. Видимо, поэтому не все его жильцы ночью выходили во двор или к месту трагедии. Корреспондентка Юга.ру стала свидетельницей разговора пожилых женщин, которые обсуждали соседку одного из верхних этажей: «Рыжая выглядывает из окна, как на дураков на нас смотрит». Большинство местных жителей отказываются разговаривать, многие — потому что не могут от потрясения.

Тем временем, в 10:35 СК РФ продолжил расследование уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). «В результате падения самолета на жилой дом» погибло 13 человек (из них три ребенка), 19 человек госпитализировали с различными ранениями. Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета и необходимую документацию. «Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна».