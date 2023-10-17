Парк альпак «Пача Мама» в горах Сочи посетили больше 14 тысяч гостей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Меньше чем за два месяца работы парк альпак на курорте «Роза Хутор» принял более 14 тысяч посетителей

Для обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с видом на Кавказские горы на высоте 1100 метров. С открытия парка 20 августа альпаки съели полторы тонны моркови. 

«В парке «Пача Мама» сегодня содержится 21 альпака. Все животные рождены в Перу, в Сочи прибыли из различных европейских питомников, прошли карантин и очень хорошо адаптировались. Сейчас все самочки, а это 17 альпак, уже ждут потомство. Так что буквально весной у нас будет пополнение», — рассказала менеджер парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Диана Исхакова.

На своей родине альпак считают домашними животными, так как они очень общительны и любознательны. Звери, как сообщают работники парка, с удовольствием встречают гостей и в горах Сочи.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как рассказывают в парке, в основе рациона альпак — сено и комбикорм. Но самое главное лакомство для них — морковь. Переедать нельзя: каждое животное может съесть только 1,2 кг этого овоща в день. «За угощение альпаки с удовольствием дают погладить себя по мягкой, словно облачко, шерстяной спинке. Такое общение с животными — не просто развлечение, но настоящая антистресс-терапия. Но любое взаимодействие с людьми для животных должно быть в радость. Поэтому мы ограничиваем число посетителей», — отмечают работники «Пача Мама».

Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их, можно на бесплатном шаттле от «Роза Приюта» на верхней станции канатной дороги «Олимпия» или прогулявшись около 15 минут по тропе «Озерный траверс» от Горной Олимпийской деревни. Парк «Пача Мама» открыт с 10:00 до 19:00.

Учитывая, что в перуанских Андах, альпаки обитают на высоте до 5 тыс. метров над уровнем моря и легко переносят морозы, парк альпак на курорте «Роза Хутор» будет работать и в зимнем сезоне.

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