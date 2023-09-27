Договор на реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре продлили до 2028 года

Новый главный архитектор Краснодара Илья Чикаев в эфире РБК ТВ Юг рассказал, что соглашение между администрацией Краснодара и компанией «Инвестстрой» по реконструкции кинотеатра «Аврора» продлили до 2028 года.

По его словам, работы пришлось приостановить из-за проблем с поставками материалов из-за рубежа. При этом архитектор отметил, что продление концессии до 2028 года не означает, что работы не могут завершить раньше. Все зависит от того, как скоро найдется решение проблемы с материалами для проведения реконструкции.

Напомним реконструкцией кинотеатра занимается компания Сергея Галицкого. В январе 2023 года стало известно, что проект решили упростить , чтобы не создавать «в этой напряженной точке города еще больший наплыв жителей и гостей».

Как выглядела «Аврора» раньше и какой её хочет сделать Галицкий:

Юга.ру рассказывали, что «Аврору» планировали реконструировать с 2014 года. Тогда на реставрацию фасада планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года глава департамента по архитектуре и градостроительству края Юрий Рысин рассказал, что выполнен большой объем работ, но есть задержка финансирования. После этого проект заморозили.

В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию кинотеатра. В мае того года администрация города и компания «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Проект реконструкции разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар».