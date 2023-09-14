На курортах Краснодарского края остывает море. В разгар бархатного сезона самая теплая вода в Сочи и Туапсе

На пляжах Краснодарского края 14 сентября все еще много людей. Показываем актуальную обстановку на курортах

Ранее Юга.ру писали, что на Черноморском побережье 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 23-28 °С.

По данным ЦГМС региона, температура морской воды 14 сентября на 09:00: Ейск 19 °C;

Приморско-Ахтарск 20 °C;

Темрюк 21 °C;

Анапа 23 °C;

Новороссийск 23 °C;

Туапсе 25 °C;

Геленджик 24 °C;

Сочи 25 °C. В сети делятся обстановкой с пляжей курортов. В Анапе 14 сентября разгар бархатного сезона. На пляжах много людей и прозрачное море.

В Геленджике утром сообщали о дожде. В сети появились кадры новой локации для отдыха на центральном пляже курорта.

На Азовском побережье 14 сентября небольшие волны в море. Судя по кадрам из соцсетей, медуз на пляжах много.