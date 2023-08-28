Отельеры Анапы и Геленджика в бархатный сезон снизят цены на 30-40%. Станет ли меньше туристов?

Краснодарский край

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до второй декады октября. В некоторых городах отельеры скоро начнут снижать цены

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани продлится до второй декады октября. Но так долго тепло будет только в Сочи. По его словам, в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Раньше всего похолодает в Крыму.

«Массовые поездки в Крым заканчатся где-то к 20 сентября. Курорты будут плавно терять туристов. В первой декаде сентября — западный берег Крыма, во второй декаде потеряет южный берег Крыма, в третьей декаде потеряют Анапа, Новороссийск, Туапсе и Дагестан. К концу второй декады октября потеряют туристов Сочи и Абхазия», — сказал Мкртчян.

Загрузка отелей в сентябре будет держаться на уровне 70-80%, говорит вице-президент Альянса. По его словам, сейчас многие ждут, когда отельеры начнут снижать цены. Мкртчян отметил, что в Анапе, Геленджике и Туапсе цены упадут на 30-40%. Заполняемость отелей в Сочи составит не менее 80%.

Также Алексан Мкртчян рассказал, что сейчас Турция не является конкурентом российским курортам из-за высоких цен. Для туристов намного выгоднее будет отдохнуть внутри страны. По его словам, хорошим направлением Турция станет в октябре, когда кубанское побережье остынет.

По данным краснодарского гидрометцентра, 28 августа самое теплое море в Сочи — 28 °С. В Туапсе и Геленджике температура воды составляет 27 °С. В Анапе, Новороссийске и Темрюке море прогрелось до 25-26 °С. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что по прогнозам руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, купальный сезон на курортах Черного моря продлится до 10 октября. В РЖД готовятся к потоку туристов и решили запустить в Анапу дополнительные поезда из Костромы и Вологды.

Курорты и туризм Отели Черное море

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