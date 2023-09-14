На Кубани прогнозируют дожди и грозы. Из-за непогоды в Сочи временно закрыли канатные дороги

В Краснодарском крае пройдут сильные дожди с грозами. На курорте Красная Поляна в связи с непогодой закрыли два подъемника

В Краснодарском крае 14 сентября ожидается переменная облачность. Ветер восточной четверти с переходом на западную четверть 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, сообщает ЦГМС региона. На Кубани в ближайшие дни синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы.

Температура воздуха в восточной половине края 22-27 °С, в горах 14-19 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 23-28 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре 14 сентября погода будет малооблачной, без дождей. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха 26-28 °С.



В Сочи на курорте Красная Поляна 14 сентября из-за гроз временно закрыли канатные дороги К-4 и К-5.



Напомним, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черноморском побережье продлится до 10 октября.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае остывает море, но на пляжах все еще много людей.