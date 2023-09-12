Курорты Азовского моря Краснодарского края приняли около 600 тыс. отдыхающих летом 2023 года

Стало известно, сколько туристов остановились в отелях и гостиницах курортов Азовского побережья Кубани

За три месяца лета в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн россиян. Об этом сообщил губернатор региона. Он добавил, что отели и гостиницы на Черноморском побережье по состоянию на 11 сентября заполнены на 92%, на Азовском — на 91%. Как ранее писали Юга.ру, за лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов. Такие данные привели в администрациях курортов. Юга.ру узнали, сколько туристов приняли курорты Краснодарского края на Азовском побережье . Данные предоставили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

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В пресс-службе отметили, что речь идет о числе туристов, которые воспользовались услугами отелей и гостиниц. Однодневные поездки в статистику не входят. Курорты Азовского моря на Кубани за лето 2023 года посетили: в Ейском районе — 374 729 человек;

в Темрюкском районе — 134 927 человек;

в Славянском районе — 71 264 человека;

в Приморско-Ахтарском районе — 17 962 человека. При этом, с учетом туристов, которые не остановились на ночь, Темрюкский район за лето посетили более 700 тыс. человек. Об этом редактору Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации.

С начала 2023 года года на курортах Азовского побережья Кубани отдохнули: в Ейском районе — 385 890 человек;

в Темрюкском районе — 159 604 человека;

в Славянском районе — 71 264 человека;

в Приморско-Ахтарском районе — 20 980 человека.

По данным ЦГМС Краснодарского края, температура морской воды в Ейске 12 сентября опустилась до 18 °C. В Приморско-Ахтарске вода прогрета до 20 °C, в Темрюке температура моря 21 °C.