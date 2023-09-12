Курорты Азовского моря Краснодарского края приняли около 600 тыс. отдыхающих летом 2023 года

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стало известно, сколько туристов остановились в отелях и гостиницах курортов Азовского побережья Кубани

За три месяца лета в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн россиян. Об этом сообщил губернатор региона. Он добавил, что отели и гостиницы на Черноморском побережье по состоянию на 11 сентября заполнены на 92%, на Азовском — на 91%. Как ранее писали Юга.ру, за лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов. Такие данные привели в администрациях курортов.

Юга.ру узнали, сколько туристов приняли курорты Краснодарского края на Азовском побережье. Данные предоставили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

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В пресс-службе отметили, что речь идет о числе туристов, которые воспользовались услугами отелей и гостиниц. Однодневные поездки в статистику не входят.

Курорты Азовского моря на Кубани за лето 2023 года посетили:

  • в Ейском районе — 374 729 человек;
  • в Темрюкском районе — 134 927 человек;
  • в Славянском районе — 71 264 человека;
  • в Приморско-Ахтарском районе — 17 962 человека.

При этом, с учетом туристов, которые не остановились на ночь, Темрюкский район за лето посетили более 700 тыс. человек. Об этом редактору Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации.

С начала 2023 года года на курортах Азовского побережья Кубани отдохнули:

  • в Ейском районе — 385 890 человек;
  • в Темрюкском районе — 159 604 человека;
  • в Славянском районе — 71 264 человека;
  • в Приморско-Ахтарском районе — 20 980 человека.

По данным ЦГМС Краснодарского края, температура морской воды в Ейске 12 сентября опустилась до 18 °C. В Приморско-Ахтарске вода прогрета до 20 °C, в Темрюке температура моря 21 °C.

Напомним, по прогнозам руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, купальный сезон на курортах Черного моря продлится до 10 октября. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что так долго тепло будет только в Сочи.

По его словам, в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Раньше всего похолодает в Крыму. Подробнее можно прочитать здесь.

Азовское море Ейский район Курорты и туризм отдых Приморско-Ахтарский район Славянский район Темрюкский район

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