В Краснодарском крае остывает море, но на пляжах все еще много людей
На курортах Краснодарского края 11 сентября прохладное и чистое море
Ранее Юга.ру писали, что на Азовском побережье 11 сентября температура воздуха 18-23 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 20-25 °С.
По данным ЦГМС региона, температура морской воды 11 сентября на 09:00:
- Ейск 19 °C;
- Приморско-Ахтарск 20 °C;
- Темрюк 20 °C;
- Анапа 23 °C;
- Новороссийск 24 °C;
- Туапсе 25 °C;
- Геленджик 23 °C;
- Сочи 25 °C.
Отдыхающие продолжают делиться обстановкой с пляжей. В Анапе 11 сентября вода прохладная, но прозрачная. На пляжах курорта по-прежнему много не только туристов, но и водорослей.
Судя по кадрам в соцсетях, в Сочи по-прежнему много туристов. Как рассказал Юга.ру эксперт в туристической отрасли, бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани продлится до второй декады октября. Но так долго тепло будет только в Сочи.
На Азовском побережье бархатный сезон в полном разгаре. Море 11 сентября, судя по кадрам из соцсетей, чистое, медуз и водорослей нет.