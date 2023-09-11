В Краснодарском крае остывает море, но на пляжах все еще много людей

На курортах Краснодарского края 11 сентября прохладное и чистое море

Ранее Юга.ру писали, что на Азовском побережье 11 сентября температура воздуха 18-23 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 20-25 °С.

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По данным ЦГМС региона, температура морской воды 11 сентября на 09:00: Ейск 19 °C;

Приморско-Ахтарск 20 °C;

Темрюк 20 °C;

Анапа 23 °C;

Новороссийск 24 °C;

Туапсе 25 °C;

Геленджик 23 °C;

Сочи 25 °C. Отдыхающие продолжают делиться обстановкой с пляжей. В Анапе 11 сентября вода прохладная, но прозрачная. На пляжах курорта по-прежнему много не только туристов, но и водорослей.

Судя по кадрам в соцсетях, в Сочи по-прежнему много туристов. Как рассказал Юга.ру эксперт в туристической отрасли, бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани продлится до второй декады октября. Но так долго тепло будет только в Сочи.

На Азовском побережье бархатный сезон в полном разгаре. Море 11 сентября, судя по кадрам из соцсетей, чистое, медуз и водорослей нет.