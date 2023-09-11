В Краснодарском крае остывает море, но на пляжах все еще много людей

Краснодарский край

Распечатать

  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах Краснодарского края 11 сентября прохладное и чистое море

Ранее Юга.ру писали, что на Азовском побережье 11 сентября температура воздуха 18-23 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 20-25 °С.

Читайте также:

По данным ЦГМС региона, температура морской воды 11 сентября на 09:00:

  • Ейск 19 °C;
  • Приморско-Ахтарск 20 °C;
  • Темрюк 20 °C;
  • Анапа 23 °C;
  • Новороссийск 24 °C;
  • Туапсе 25 °C;
  • Геленджик 23 °C;
  • Сочи 25 °C.

Отдыхающие продолжают делиться обстановкой с пляжей. В Анапе 11 сентября вода прохладная, но прозрачная. На пляжах курорта по-прежнему много не только туристов, но и водорослей.

Судя по кадрам в соцсетях, в Сочи по-прежнему много туристов. Как рассказал Юга.ру эксперт в туристической отрасли, бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани продлится до второй декады октября. Но так долго тепло будет только в Сочи.

На Азовском побережье бархатный сезон в полном разгаре. Море 11 сентября, судя по кадрам из соцсетей, чистое, медуз и водорослей нет.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черноморском побережье продлится до 10 октября.

Как сообщали ранее Юга.ру, на курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов. 

Азовское море Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Черное море

Новости

В Краснодарском крае остывает море, но на пляжах все еще много людей
Сочи и Анапа подвели итоги муниципальных выборов
В Краснодарском крае летом 2023 года отдохнули почти 10 млн человек
Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей
Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке
В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского

Лента новостей

Реклама на сайте