Больше 50 музыкантов выступят на фестивале New Star Weekend в горах Сочи

С 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend

На высоте 1100 метров над уровнем моря на пяти сценах Горной Олимпийской деревни выступят больше 50 артистов. В большой музыкальной программе, организованной при участии «Яндекс Плюс», гостей курорта ждут:

аудиовизуальный перфоманс от хедлайнера фестиваля, одного из самых востребованных электронных артистов BIICLA и пионеров мультимедийного искусства в России Sila Sveta;

и пионеров мультимедийного искусства в России афролатинские биты от ансамбля WOZHD;

аутентичный инструментал от BLIZKEY ;

; футуристичные мелодии группы « Меджикул »;

»; танцевальные треки от лайв-бенда Symbol ;

; мелодичные сеты от New Star DJ’s.

На Аллее флагов выступят топовые исполнители электронной музыки: группа из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», саундпродюсер стриминг-проекта Radar ESSAII, гипнотическая Kedr Livanskiy и экспериментальный Flaty. Треки дополнит световое шоу. По традиции в New Star Weekend поучаствуют также локальные диджеи, райдеры и друзья фестиваля.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

После заката главной сценой фестиваля станет вертолётная площадка, переформатированная студией «СЕТАП» в открытую сцену. Там выступят: основатель лейбла System 108 Mashkov;

продюсер и диджей Errortica ;

Easy Fresh ;

; Reptiloid. В ночной программе на сцене Escape — резиденты Mutabor и Arma17: Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, HIPUSHIT. Для подписчиков «Яндекс Плюса» в парке водопадов «Менделиха» эксклюзивный сет сыграет диджей Izhevsk.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Еще одно событие фестиваля — пеший поход Party Hike с музыкальным гидом. Вместе с командой Peak и секретным звёздным проводником участники поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря. На финальной точке маршрута их ждут сеты от диджеев фестиваля.