Больше 50 музыкантов выступят на фестивале New Star Weekend в горах Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend

На высоте 1100 метров над уровнем моря на пяти сценах Горной Олимпийской деревни выступят больше 50 артистов. В большой музыкальной программе, организованной при участии «Яндекс Плюс», гостей курорта ждут:

  • аудиовизуальный перфоманс от хедлайнера фестиваля, одного из самых востребованных электронных артистов BIICLA и пионеров мультимедийного искусства в России Sila Sveta;
  • афролатинские биты от ансамбля WOZHD;
  • аутентичный инструментал от BLIZKEY;
  • футуристичные мелодии группы «Меджикул»;
  • танцевальные треки от лайв-бенда Symbol;
  • мелодичные сеты от New Star DJ’s.

На Аллее флагов выступят топовые исполнители электронной музыки: группа из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», саундпродюсер стриминг-проекта Radar ESSAII, гипнотическая Kedr Livanskiy и экспериментальный Flaty. Треки дополнит световое шоу.

По традиции в New Star Weekend поучаствуют также локальные диджеи, райдеры и друзья фестиваля.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

После заката главной сценой фестиваля станет вертолётная площадка, переформатированная студией «СЕТАП» в открытую сцену. Там выступят:

  • основатель лейбла System 108 Mashkov;
  • продюсер и диджей Errortica;
  • Easy Fresh;
  • Reptiloid.

В ночной программе на сцене Escape — резиденты Mutabor и Arma17: Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, HIPUSHIT.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» в парке водопадов «Менделиха» эксклюзивный сет сыграет диджей Izhevsk.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Еще одно событие фестиваля — пеший поход Party Hike с музыкальным гидом. Вместе с командой Peak и секретным звёздным проводником участники поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря. На финальной точке маршрута их ждут сеты от диджеев фестиваля.

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New Star Weekend ежегодно объединяет творцов, художников, музыкантов и спортсменов в единое комьюнити. Гостей ждут активные ивенты, живописные маршруты, арт-объекты, световые инсталляции и любимые треки.

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Если собираетесь ехать на «Роза Хутор» осенью, вам могут пригодится наши обзоры:

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