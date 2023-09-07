Больше 50 музыкантов выступят на фестивале New Star Weekend в горах Сочи
С 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend
На высоте 1100 метров над уровнем моря на пяти сценах Горной Олимпийской деревни выступят больше 50 артистов. В большой музыкальной программе, организованной при участии «Яндекс Плюс», гостей курорта ждут:
- аудиовизуальный перфоманс от хедлайнера фестиваля, одного из самых востребованных электронных артистов BIICLA и пионеров мультимедийного искусства в России Sila Sveta;
- афролатинские биты от ансамбля WOZHD;
- аутентичный инструментал от BLIZKEY;
- футуристичные мелодии группы «Меджикул»;
- танцевальные треки от лайв-бенда Symbol;
- мелодичные сеты от New Star DJ’s.
На Аллее флагов выступят топовые исполнители электронной музыки: группа из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», саундпродюсер стриминг-проекта Radar ESSAII, гипнотическая Kedr Livanskiy и экспериментальный Flaty. Треки дополнит световое шоу.
По традиции в New Star Weekend поучаствуют также локальные диджеи, райдеры и друзья фестиваля.
После заката главной сценой фестиваля станет вертолётная площадка, переформатированная студией «СЕТАП» в открытую сцену. Там выступят:
- основатель лейбла System 108 Mashkov;
- продюсер и диджей Errortica;
- Easy Fresh;
- Reptiloid.
В ночной программе на сцене Escape — резиденты Mutabor и Arma17: Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, HIPUSHIT.
Для подписчиков «Яндекс Плюса» в парке водопадов «Менделиха» эксклюзивный сет сыграет диджей Izhevsk.
Еще одно событие фестиваля — пеший поход Party Hike с музыкальным гидом. Вместе с командой Peak и секретным звёздным проводником участники поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря. На финальной точке маршрута их ждут сеты от диджеев фестиваля.
New Star Weekend ежегодно объединяет творцов, художников, музыкантов и спортсменов в единое комьюнити. Гостей ждут активные ивенты, живописные маршруты, арт-объекты, световые инсталляции и любимые треки.
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