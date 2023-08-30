На «Роза Хутор» пройдут бесплатные занятия йогой и функциональные тренировки
Открытые занятия спортом на курорте «Роза Хутор» будут проходить каждую неделю сентября с четверга по воскресенье включительно
Занятия проводят квалифицированные тренеры на берегу горного озера в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря. В расписании два вида тренировок: функциональные и йога.
«Функциональные тренировки направлены на развитие всех групп мышц, силы, баланса, подвижности, включают в себя суставную разминку. Они подходят всем, у кого нет жестких противопоказаний к занятиям спортом, так как легко «масштабируются». Новички могут выполнять более простые упражнения, а те, кто занимается постоянно, более сложные варианты. Функциональные тренировки дарят заряд бодрости и энергии на весь день, а также повышают общий тонус», — рассказывает тренер Роман Каримов.
Функциональные тренировки на курорте «Роза Хутор» проходят по четвергам и субботам. Продолжительность — около 40 минут. Начало в 8:00.
В пятницу и воскресенье всех желающих ждет бесплатная йога. Начало в 7:10.
Занятия пройдут на берегу озера в Роза Долине, за отелем Radisson Rosa Khutor, координаты: 43.673772, 40.299345.
Где спасаться от жары на курорте «Роза Хутор»:
«Занятия йогой позволяют обрести не только гибкость тела, укрепить мышцы, раскрыть грудную клетку, убрать боли в спине и похудеть, но и дарят легкость сознания. Тренировки помогут снять зажимы в теле и очистить разум. Занятия построены так, что асаны адаптируются под любой уровень подготовки и физические возможности. Возраст самого взрослого участника наших практик — 83 года. Наиболее эффективна утренняя йога. Достигая гармонии тела и ума в ранние часы, можно обеспечить себе хорошее настроение на весь день. Поэтому открытые занятия по йоге на «Роза Хутор» стартуют в 07:10 утра», — объясняет тренер Мила Демихова.
В зависимости от погодных условий открытые тренировки на «Роза Хутор» будут проводить вплоть до начала октября. Для участия в них достаточно иметь комфортную спортивную одежду и обувь. Весь необходимый инвентарь, включая коврики, выдают бесплатно.
Если собираетесь отдыхать на «Роза Хутор», вам могут пригодится наши обзоры:
- Антистресс на курорте «Роза Хутор»: нашли 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым;
- Видовые рестораны Сочи: бургеры с барабулей, чизкейк на огне и другие идеи для гастрономического туризма;
- Три дня на «Роза Хутор» летом с разным бюджетом;
- Где спасаться от жары на курорте «Роза Хутор». Водопады, инфинити-бассейн и еще четыре охлаждающие локации;
- Удобные горы. Как сходить в поход и не пожалеть;
- Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью и другие причины поехать в горы Сочи осенью.