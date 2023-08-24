В горах Сочи поселились альпаки. Их можно обнять и покормить

В парке «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» появились 20 перуанских альпак

Обитателями парка на высоте более 1100 метров над уровнем моря стали 20 альпак из специальных европейских питомников. После двухмесячного карантина под наблюдением ветеринаров они адаптировались к новому месту обитания. Теперь пообщаться с альпаками, покормить и обнять их могут все желающие.

Эти животные контактные и общительные, но им все же нужен отдых, поэтому в парке ограничивают количество посетителей и экскурсий.

Часовые экскурсии в «Пача Мама» стартуют по сеансам. Парк работает ежедневно с 10:00 до 18:30. Билеты продаются онлайн и в кассе парка.



Добраться до места, где живут альпаки, можно:

• на бесплатном шаттле от остановки «Роза Приют» (ходит каждые 15 минут) на верхней станции канатной дороги «Олимпия»;

• пешком (около 15 минут) по тропе «Озерный траверс» от Горной Олимпийской деревни.

«Традиционное место обитания альпак — перуанские Анды. Поэтому на горном курорте «Роза Хутор» они чувствуют себя замечательно. После тщательного выбора места и консультаций с учеными Сочинского национального парка, для них определили площадку с потрясающим видом на окружающие вершины. В соответствии со всеми требованиями Россельхознадзора альпак поселили в просторные открытые вольеры, чтобы животные чувствовали себя абсолютно свободно», — рассказал создатель парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Сергей Слабунов.

Альпаки очень любят морковку. Хрустящие, тонко нарезанные ломтики этого овоща для них — настоящее лакомство, но переедать его нельзя. Поэтому за дневной нормой морковки для каждой альпаки в «Пача Мама» внимательно следят ветеринары. Угощение для животных входит в стоимость билета.

«Видимо в России альпакам так понравилось, что за время карантина одна из парочек даже решила завести детеныша. Так что вскоре ждем пополнения. Альпаки — очень общительные и любознательные существа, на своей родине (Перу) они считаются домашними животными. Настоящая звезда нашего парка — годовалый самец Уно. Не случайно он носит имя, которое в переводе с испанского означает «Первый». Он стал первым детенышем, который родился в парке альпак в Воронеже. Его мама отказалась от него, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук. Поэтому Уно всегда очень рад гостям», — поделился Сергей Слабунов.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Альпаки — не единственные обитатели парка на курорте «Роза Хутор». Их соседи — пушистые кролики породы «Французский баран» (размах их ушей достигает полуметра!) и милые овечки, среди которых есть представители вида с четырьмя рогами.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»