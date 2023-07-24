Леопарда из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии

Северная Осетия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Центр восстановления леопарда на Кавказе» https://t.me/leopardcenter/221
    © Скриншот из телеграм-канала «Центр восстановления леопарда на Кавказе» https://t.me/leopardcenter/221

На территории природного заказника «Турмонский» выпустили самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас

Чилмасу почти исполнилось два года. Воспитанник Сочинского нацпарка прошел экзаменационные тесты. Они показали, что леопард готов к самостоятельному выживанию в естественной среде, сообщает Минприроды РФ.

В сочинском нацпарке родился леопард:

Комиссия подтвердила, что хищник находится в отличной физической форме и готов к охоте. Результаты тестов показали устойчивую реакцию избегания человека и домашнего животного.

Перед выпуском животного в дикую природу специалисты Центра под общей анестезией надели на него специальный ошейник, провели обследование и замеры, взяли анализы и поместили в транспортную клетку. Спутниковый ошейник позволяет отслеживать перемещение леопарда и контролировать его состояние.

«Чилмас отлично сложен и физически здоров. Кроме того, он стал нашим рекордсменом. Вес красавца составляет 61 килограмм — самый высокий показатель среди его предшественников», — рассказал ветеринар Михаил Альшинецкий.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления этого вида Минприроды РФ приняло программу по созданию на территории Сочинского национального парка специального Центра.

Напомним, что в середине июля самку переднеазиатского леопарда Ачипсе — сестру Чилмаса выпустили в Кавказском биосферном заповеднике. Эти животные — первое потомство пары леопардов Филоу и Шивы, полученных Центром из зоопарка Швеции. Котята родились 30 июля 2021 года, а свои имена получили в январе 2022 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в крымском сафари-парке родились два белых львенка.

Животные Заповедники Министерство природных ресурсов и экологии РФ Экология

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Леопарда из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии
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