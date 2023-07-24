Леопарда из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии

На территории природного заказника «Турмонский» выпустили самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас

Чилмасу почти исполнилось два года. Воспитанник Сочинского нацпарка прошел экзаменационные тесты. Они показали, что леопард готов к самостоятельному выживанию в естественной среде, сообщает Минприроды РФ.

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Комиссия подтвердила, что хищник находится в отличной физической форме и готов к охоте. Результаты тестов показали устойчивую реакцию избегания человека и домашнего животного.



Перед выпуском животного в дикую природу специалисты Центра под общей анестезией надели на него специальный ошейник, провели обследование и замеры, взяли анализы и поместили в транспортную клетку. Спутниковый ошейник позволяет отслеживать перемещение леопарда и контролировать его состояние.



«Чилмас отлично сложен и физически здоров. Кроме того, он стал нашим рекордсменом. Вес красавца составляет 61 килограмм — самый высокий показатель среди его предшественников», — рассказал ветеринар Михаил Альшинецкий.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления этого вида Минприроды РФ приняло программу по созданию на территории Сочинского национального парка специального Центра.