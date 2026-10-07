В Краснодаре планируют построить второй приют для животных
В Краснодаре под будущий муниципальный приют для животных определили два участка в хуторе Октябрьском
7 октября «Ведомости Юг» сообщили, что в Краснодаре планируют возвести второй муниципальный приют для животных. Под строительство уже отвели два земельных участка в хуторе Октябрьский — площадью 45 и 83 тыс. кв. метров. Об этом изданию заявили в мэрии краевого центра.
Сейчас городские власти ищут дополнительные источники финансирования для реализации проекта. Расчеты возможной стоимости проектирования инвестпроекта мэрия направила в департамент ветеринарии Краснодарского края. При этом власти не сообщили, во сколько примерно обойдется новый приют.
Отстрел, эвтаназия или еще один приют:
Напомним, первый муниципальный приют для животных открылся в Краснодаре весной 2025 года. Он расположен в поселке Березовый и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат в приюте 26 дней.
В июне 2025 года собака по кличке Диди случайно попала в приют после отлова вместе с дворовыми животными.
Как писали Юга.ру, 80 кошек и собак нашли хозяев на фестивале WOOF в Краснодаре. Это рекордный результат за все время проведения мероприятия в кубанской столице.