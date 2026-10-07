В Краснодаре планируют построить второй приют для животных

В Краснодаре под будущий муниципальный приют для животных определили два участка в хуторе Октябрьском

7 октября «Ведомости Юг» сообщили, что в Краснодаре планируют возвести второй муниципальный приют для животных. Под строительство уже отвели два земельных участка в хуторе Октябрьский — площадью 45 и 83 тыс. кв. метров. Об этом изданию заявили в мэрии краевого центра.

Сейчас городские власти ищут дополнительные источники финансирования для реализации проекта. Расчеты возможной стоимости проектирования инвестпроекта мэрия направила в департамент ветеринарии Краснодарского края. При этом власти не сообщили, во сколько примерно обойдется новый приют.