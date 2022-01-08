В Сочинском национальном парке дали имена двум молодым леопардам

Краснодарский край

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  • Переднеазиатский леопард Челмас в возрасте четырех месяцев © Пресс-служба ФГБУ Сочинский Национальный Парк
    Переднеазиатский леопард Челмас в возрасте четырех месяцев © Пресс-служба ФГБУ Сочинский Национальный Парк

Два четырехмесячных обитателя «Центра восстановления леопарда на Кавказе» получили имена, под которыми их внесут в международный реестр

Приятное событие произошло в «Центре восстановления леопарда на Кавказе»: двум детенышам самки по имени Шива присвоили собственные имена. Как сообщает пресс-служба Сочинского национального парка, «четырехмесячные котята теперь будут значиться во всех документах, как Ачипсе и Челмас».

Котёнок-самка получила имя в честь реки Ачипсе в Кавказском заповеднике, а котёнок-самец — по названию урочища Челмас в Карачаево-Черкесии, где русские ученые впервые встретили переднеазиатского леопарда.

Помимо имен, юные леопарды получили новую «жилплощадь»: их перевели в новые вольеры, площадь каждого из которых составляет около гектара. В этих вольерах специалисты будут готовить леопардов к жизни в дикой природе — рожденным в питомнике животным предстоит научиться самостоятельно добывать пищу и нормально взаимодействовать с сородичами. Программа обучения и адаптации рассчитана на два года.

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Кроме присвоения имён котята получили ещё один подарок: в преддверии Нового года Ачипсе и Челмас будут переведены в большие вольеры, где им будет представлено достаточно места для игр. Вольеров всего шесть, каждый размером один гектар. 

На данный момент в «Центре восстановления леопарда на Кавказе» обитают 15 особей переднеазиатского леопарда. Пять из них готовятся к выпуску в дикую природу в течение 2022 года. Всего же с момента открытия Центра в 2016 году на волю выпущены 10 животных, шесть из которых успешно адаптировались к новым условиям.

Ранее, в 2021 году, специалисты Центра отчитались о том, как успешно вылечили одному из леопардов кариес.

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В Сочинском национальном парке дали имена двум молодым леопардам
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