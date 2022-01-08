В Сочинском национальном парке дали имена двум молодым леопардам

Два четырехмесячных обитателя «Центра восстановления леопарда на Кавказе» получили имена, под которыми их внесут в международный реестр

Приятное событие произошло в «Центре восстановления леопарда на Кавказе»: двум детенышам самки по имени Шива присвоили собственные имена. Как сообщает пресс-служба Сочинского национального парка, «четырехмесячные котята теперь будут значиться во всех документах, как Ачипсе и Челмас».

Котёнок-самка получила имя в честь реки Ачипсе в Кавказском заповеднике, а котёнок-самец — по названию урочища Челмас в Карачаево-Черкесии, где русские ученые впервые встретили переднеазиатского леопарда.

Помимо имен, юные леопарды получили новую «жилплощадь»: их перевели в новые вольеры, площадь каждого из которых составляет около гектара. В этих вольерах специалисты будут готовить леопардов к жизни в дикой природе — рожденным в питомнике животным предстоит научиться самостоятельно добывать пищу и нормально взаимодействовать с сородичами. Программа обучения и адаптации рассчитана на два года.