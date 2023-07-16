В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу переднеазиатского леопарда

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
    © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Двухгодовалую самку переднеазиатского леопарда выпустили в дикую природу в Кавказском биосферном заповеднике

Самку переднеазиатского леопарда Ачипсе выпустили в Кавказском биосферном заповеднике. Перед выпуском кошка прошла программу подготовки к жизни в дикой природе и «сдала» серию выпускных экзаменов, рассказали в пресс-службе Минприроды РФ.

Перед тем, как отпустить животное, на него надевают специальный спутниковый ошейник. Он позволит отслеживать перемещение леопарда и контролировать его состояние в природе.

«Ачипсе — очень скрытная. Эта поведенческая особенность леопарда особенно свойственна самкам. На этапе тестирования, во время оценки реакции на домашний скот, Ачипсе скрылась из поля зрения в самую труднодоступную часть вольера, заросшую густой растительностью, и не показывалась оттуда до следующего дня. Это очень хороший показатель», — рассказал руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

Как писали Юга.ру, Ачипсе и её брат Чилмас — первое потомство пары леопардов Филоу и Шивы, полученных Центром из зоопарка Швеции. Котята родились 30 июля 2021 года, а свои имена получили в январе 2022 года. Специалисты Центра сейчас готовят ещё один «выпускной» — для Чилмаса. Его планируют выпустить на территории Северной Осетии.

Кроме того, 2 июля у Филоу и Шивы снова родился котенок. А около недели назад в сочинском нацпарке родила малыша самка леопарда с тремя лапами. Сотрудники центра назвали это событие чудом, они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».

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В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу переднеазиатского леопарда
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