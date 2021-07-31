В нацпарке Сочи родились леопарды

Маме-кошке Шиве девять лет. Её привезли в Центр восстановления леопарда на Кавказе из Швеции вместе с восьмилетним самцом Флоу перед в конце декабря 2020 года. Хищники быстро адаптировались в нацпарке и даже демонстрировали элементы скрадывания.

В пресс-службе нацпарка Сочи рассказали, что 30 июля самка Шива родила двух котят. Мама и её малыши чувствуют себя хорошо. Пол животных будет известен только через три месяца, когда котят будут проводить первую вакцинацию.

Как рассказал заместитель директора по программе восстановления леопарда на Кавказе нацпарка Сочи Умар Семёнов, только благодаря грамотной работе специалистов и хороших условий для адаптации хищников, удалось создать пару и получить от неё первое потомство.