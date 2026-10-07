Медведи заходят в отели и бродят у подъездов: в Сочи готовят меры против выходов зверей к людям
В Сочи медведи все чаще выходят к людям. Нацпарк направил в Минприроды заявку на регулирование численности животных
4 октября телеграм-канал KubMash опубликовал видео с камеры наблюдения в селе Лазаревском. На записи медведь ходит возле подъезда многоквартирного дома на улице Станичной.
По словам местных жителей, власти, сотрудники службы спасения и лесничества не реагируют на их жалобы. Сочинцы боятся выходить вечером на улицу.
6 октября медведя увидели на Красной Поляне. Животное вышло к дороге, пока туристы снимали видео под песню «Бременских музыкантов». Люди испугались и начали убегать, но затем остановились, чтобы проследить за зверем. Тот погулял по дороге, а после — снова убежал в лес.
Это не первый такой случай за последние месяцы. В сентябре медведь проник в отель «Поляна 1389» в Эстосадке и ходил по коридорам и подсобным помещениям. В Красной Поляне один зверь подошел ко входу в коттедж, другой пробрался к домику биатлонистов, где находились спортсмены на сборах.
6 октября издание Sochi1.ru сообщило, что национальный парк Сочи отправил заявку в Минприроды на регулирование численности синантропных медведей — тех, что выходят к людям без страха. Какие именно меры одобрят, пока неизвестно. Среди возможных вариантов называют:
- отлов и переселение агрессивных особей вглубь заповедной территории;
- изъятие отдельных особей из популяции;
- использование светошумовых отпугивателей и электроизгородей;
- отстрел;
- усиление контроля за утилизацией пищевых отходов в зонах отдыха;
- восстановление естественной кормовой базы вдали от туристических маршрутов.
Отметим, что в некоторых регионах после смертельных нападений медведя на туристов разрешили отстреливать определенное количество животных. В списке таких субъектов Новосибирская и Тюменская области, Алтай и Камчатский край.
3 октября «РИА Новости» сообщили, что председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков предложил устанавливать в местах отдыха и на стоянках медведезащитные контейнеры с крышками и запирающимися механизмами. Кроме того, он отметил, что необходимо следить за своевременным вывозом мусора с туристических стоянок, особенно в то время, когда животные наиболее активны.
«Роза Хутор» запускает проект по предотвращению конфликтов людей и медведей:
Отметим, что по данным Минприроды, ежегодно на людей нападают около 20-30 медведей и показатель 2026 года не является аномальным. Однако в этом году появление зверей в населенных пунктах зафиксировали уже в 41 регионе, а с весны произошло 22 случая смертельного нападения.
Напомним, осенью 2025 года в Сочи также было зафиксировано большое количество выходов медведей к людям. Тогда животные ходили возле сочинских зданий полиции, мусорных площадок и просто по улицам.
По мнению эколога Вениамин Голубитченко, причина такого поведения хищников — вмешательство людей в их зону обитания, а также большое количество свалок и мусорных площадок. Эколог Евгений Витишко связывает проблему с сокращением и фрагментацией среды обитания и кормовой базы, незаконными вырубками лесов, строительством и развитием курортной инфраструктуры.
Как писали Юга.ру, с 8 сентября в Сочи и Сириусе отменили плату за вход в нацпарк для местных жителей. Но не везде.