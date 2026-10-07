Медведи заходят в отели и бродят у подъездов: в Сочи готовят меры против выходов зверей к людям 

В Сочи медведи все чаще выходят к людям. Нацпарк направил в Минприроды заявку на регулирование численности животных

4 октября телеграм-канал KubMash опубликовал видео с камеры наблюдения в селе Лазаревском. На записи медведь ходит возле подъезда многоквартирного дома на улице Станичной.

По словам местных жителей, власти, сотрудники службы спасения и лесничества не реагируют на их жалобы. Сочинцы боятся выходить вечером на улицу.

6 октября медведя увидели на Красной Поляне. Животное вышло к дороге, пока туристы снимали видео под песню «Бременских музыкантов». Люди испугались и начали убегать, но затем остановились, чтобы проследить за зверем. Тот погулял по дороге, а после — снова убежал в лес.

Это не первый такой случай за последние месяцы. В сентябре медведь проник в отель «Поляна 1389» в Эстосадке и ходил по коридорам и подсобным помещениям. В Красной Поляне один зверь подошел ко входу в коттедж, другой пробрался к домику биатлонистов, где находились спортсмены на сборах.

6 октября издание Sochi1.ru сообщило, что национальный парк Сочи отправил заявку в Минприроды на регулирование численности синантропных медведей — тех, что выходят к людям без страха. Какие именно меры одобрят, пока неизвестно. Среди возможных вариантов называют:

отлов и переселение агрессивных особей вглубь заповедной территории;

изъятие отдельных особей из популяции;

использование светошумовых отпугивателей и электроизгородей;

отстрел;

усиление контроля за утилизацией пищевых отходов в зонах отдыха;

восстановление естественной кормовой базы вдали от туристических маршрутов.

Отметим, что в некоторых регионах после смертельных нападений медведя на туристов разрешили отстреливать определенное количество животных. В списке таких субъектов Новосибирская и Тюменская области, Алтай и Камчатский край.

3 октября «РИА Новости» сообщили, что председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков предложил устанавливать в местах отдыха и на стоянках медведезащитные контейнеры с крышками и запирающимися механизмами. Кроме того, он отметил, что необходимо следить за своевременным вывозом мусора с туристических стоянок, особенно в то время, когда животные наиболее активны.