В крымском сафари-парке родились два белых львенка
В сафари-парке «Тайган» в Крыму на свет появились две белые львицы
16 июля в телеграм-канале крымского сафари-парка «Тайган» появилось видео с двумя новорожденными белыми львятами.
В сочинском нацпарке 2 июля родился леопард:
«Белых львов на всей планете не более 300 особей. Появление таких малышей — это всегда большая радость. Белые львы живут сегодня только в зоопарках Америки, Юго-Восточной Азии, немножко в Европе и совсем немножко в России», — рассказали в сафари-парке.
В «Тайгане» также сообщили, что сейчас малышек кормит мама, а заботится о них папа, поэтому зверята пока не нуждаются в сотрудниках зоопарка.
Ранее Юга.ру писали, что в Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу переднеазиатского леопарда.