В крымском сафари-парке родились два белых львенка

Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Парк Тайган» https://t.me/taygan_park/10265
    © Скриншот из телеграм-канала «Парк Тайган» https://t.me/taygan_park/10265

В сафари-парке «Тайган» в Крыму на свет появились две белые львицы

16 июля в телеграм-канале крымского сафари-парка «Тайган» появилось видео с двумя новорожденными белыми львятами. 

В сочинском нацпарке 2 июля родился леопард:

«Белых львов на всей планете не более 300 особей. Появление таких малышей — это всегда большая радость. Белые львы живут сегодня только в зоопарках Америки, Юго-Восточной Азии, немножко в Европе и совсем немножко в России», — рассказали в сафари-парке.

В «Тайгане» также сообщили, что сейчас малышек кормит мама, а заботится о них папа, поэтому зверята пока не нуждаются в сотрудниках зоопарка.

Ранее Юга.ру писали, что в Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу переднеазиатского леопарда. 

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