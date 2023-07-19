В крымском сафари-парке родились два белых львенка

«Белых львов на всей планете не более 300 особей. Появление таких малышей — это всегда большая радость. Белые львы живут сегодня только в зоопарках Америки, Юго-Восточной Азии, немножко в Европе и совсем немножко в России», — рассказали в сафари-парке.



В «Тайгане» также сообщили, что сейчас малышек кормит мама, а заботится о них папа, поэтому зверята пока не нуждаются в сотрудниках зоопарка.