В сочинском нацпарке родился леопард. В центре восстановления показали видео с новорожденным

В Центре восстановления леопарда на Кавказе показали видео из вольера самки леопарда, которая родила 2 июля

3 июля в телеграм-канале Центра восстановления леопарда на Кавказе появилась публикация о том, что 2 июля на свет появился леопард. Котенок родился у взрослых особей Шивы и Филоу. Сотрудники выложили в сеть видео из вольера семьи переднеазиатских леопардов.

Шиве 11 лет, кошку привезли в Центр восстановления леопарда на Кавказе из Швеции вместе с самцом Филоу в конце декабря 2020 года. Хищники быстро адаптировались в нацпарке и даже демонстрировали элементы скрадывания.

30 июля 2021 года Шива родила двух котят, об этом Юга.ру писали здесь. Спустя четыре месяца леопардам дали имена Ачипсе и Челмас.