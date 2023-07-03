В сочинском нацпарке родился леопард. В центре восстановления показали видео с новорожденным

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/leopardcenter/208
    © скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/leopardcenter/208

В Центре восстановления леопарда на Кавказе показали видео из вольера самки леопарда, которая родила 2 июля

3 июля в телеграм-канале Центра восстановления леопарда на Кавказе появилась публикация о том, что 2 июля на свет появился леопард. Котенок родился у взрослых особей Шивы и Филоу. Сотрудники выложили в сеть видео из вольера семьи переднеазиатских леопардов.

Теперь в центре проживают 13 особей.

Шиве 11 лет, кошку привезли в Центр восстановления леопарда на Кавказе из Швеции вместе с самцом Филоу в конце декабря 2020 года. Хищники быстро адаптировались в нацпарке и даже демонстрировали элементы скрадывания.

30 июля 2021 года Шива родила двух котят, об этом Юга.ру писали здесь. Спустя четыре месяца леопардам дали имена Ачипсе и Челмас.

 А в 2018 году году в Сочи на свет появились сразу пять котят этой породы.

Недавно в Центре восстановления леопарда на Кавказе показали, как живет кошка, которая потеряла одну лапу.

Животные Наука Парки Сочи

Новости

В Краснодаре пройдет выставка живописи «У природы нет плохой погоды»
В сочинском нацпарке родился леопард. В центре восстановления показали видео с новорожденным
В Новороссийске появится аллея имени Леонида Брежнева
После открытия Дальнего Западного обхода Краснодара появились пробки в станице Марьянской. Жители жалуются на большой поток машин и пыль
Краснодарский край занял третье место в рейтинге по качеству дорог среди регионов России
Как там, на море? Показываем актуальную обстановку на курортах Краснодарского края

Лента новостей

Утром 3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась почти на 13 км
Сегодня, 08:49
Утром 3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась почти на 13 км
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Сегодня, 18:15
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»
Как там, на море?
Сегодня, 15:25
Как там, на море?
Показываем актуальную обстановку на курортах Краснодарского края

Реклама на сайте