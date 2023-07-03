В сочинском нацпарке родился леопард. В центре восстановления показали видео с новорожденным
В Центре восстановления леопарда на Кавказе показали видео из вольера самки леопарда, которая родила 2 июля
3 июля в телеграм-канале Центра восстановления леопарда на Кавказе появилась публикация о том, что 2 июля на свет появился леопард. Котенок родился у взрослых особей Шивы и Филоу. Сотрудники выложили в сеть видео из вольера семьи переднеазиатских леопардов.
Теперь в центре проживают 13 особей.
Шиве 11 лет, кошку привезли в Центр восстановления леопарда на Кавказе из Швеции вместе с самцом Филоу в конце декабря 2020 года. Хищники быстро адаптировались в нацпарке и даже демонстрировали элементы скрадывания.
30 июля 2021 года Шива родила двух котят, об этом Юга.ру писали здесь. Спустя четыре месяца леопардам дали имена Ачипсе и Челмас.
А в 2018 году году в Сочи на свет появились сразу пять котят этой породы.
Недавно в Центре восстановления леопарда на Кавказе показали, как живет кошка, которая потеряла одну лапу.