Умер второй сотрудник ФСИН, раненый при нападении в поезде Владикавказ — Адлер

В больнице скончался сотрудник ФСИН, пострадавший 2 октября при нападении заключенного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер на территории КБР

7 октября пресс-служба ФСИН России сообщила, что в больнице умер один из сотрудников ФСИН, раненый при нападении осужденного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер. В службе выразили соболезнования родным погибшего и пообещали оказать его семье необходимую помощь.

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Напомним, что вечером 2 октября в Кабардино-Балкарии в районе станции Муртазово осужденный при выводе в туалет напал на конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Мужчину ликвидировал караул.



В результате атаки один сотрудник ведомства погиб на месте, еще четверо получили ранения. СК возбудил уголовное дело о хищении оружия, дезорганизации работы исправительного учреждения и посягательстве на жизнь силовиков.