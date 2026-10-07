Умер второй сотрудник ФСИН, раненый при нападении в поезде Владикавказ — Адлер

Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Вся Россия

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  • ФСИН © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    ФСИН © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В больнице скончался сотрудник ФСИН, пострадавший 2 октября при нападении заключенного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер на территории КБР

7 октября пресс-служба ФСИН России сообщила, что в больнице умер один из сотрудников ФСИН, раненый при нападении осужденного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер. В службе выразили соболезнования родным погибшего и пообещали оказать его семье необходимую помощь.

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Напомним, что вечером 2 октября в Кабардино-Балкарии в районе станции Муртазово осужденный при выводе в туалет напал на конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Мужчину ликвидировал караул.

В результате атаки один сотрудник ведомства погиб на месте, еще четверо получили ранения. СК возбудил уголовное дело о хищении оружия, дезорганизации работы исправительного учреждения и посягательстве на жизнь силовиков.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону осужденный по наркостатье добился признания нарушений после 16 отказов.

Владикавказ Поезда Происшествия смерть Тюрьма ФСИН

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