Умер второй сотрудник ФСИН, раненый при нападении в поезде Владикавказ — Адлер
В больнице скончался сотрудник ФСИН, пострадавший 2 октября при нападении заключенного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер на территории КБР
7 октября пресс-служба ФСИН России сообщила, что в больнице умер один из сотрудников ФСИН, раненый при нападении осужденного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер. В службе выразили соболезнования родным погибшего и пообещали оказать его семье необходимую помощь.
Напомним, что вечером 2 октября в Кабардино-Балкарии в районе станции Муртазово осужденный при выводе в туалет напал на конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Мужчину ликвидировал караул.
В результате атаки один сотрудник ведомства погиб на месте, еще четверо получили ранения. СК возбудил уголовное дело о хищении оружия, дезорганизации работы исправительного учреждения и посягательстве на жизнь силовиков.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону осужденный по наркостатье добился признания нарушений после 16 отказов.