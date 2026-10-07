«Антициклон продолжит прогрев». В Краснодаре к выходным потеплеет до 26 °C
До конца недели в Краснодаре сохранится сухая погода, а к воскресенью столбики термометров поднимутся до 26 °C
7 октября синоптик Михаил Леус сообщил, что сегодня в Краснодаре под влиянием антициклона сохранится сухая и теплая погода. Днем столбики термометров будут постепенно подниматься: в среду потеплеет до 23 °C, а в четверг — до 24 °C.
«Антициклон продолжит прогрев. В такой ситуации при переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а солнечные лучи продолжат постепенно повышать дневную температуру», — написал Леус.
Бархатный сезон все:
Ветер будет слабым, атмосферное давление остается выше нормы.
По данным центра погоды «Фобос», тепло в столице Кубани будет нарастать всю неделю и достигнет максимума в воскресенье. Столбики термометров поднимутся до 26 °C.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае октябрь окажется теплее нормы.