«Антициклон продолжит прогрев». В Краснодаре к выходным потеплеет до 26 °C

7 октября синоптик Михаил Леус сообщил, что сегодня в Краснодаре под влиянием антициклона сохранится сухая и теплая погода. Днем столбики термометров будут постепенно подниматься: в среду потеплеет до 23 °C, а в четверг — до 24 °C.



«Антициклон продолжит прогрев. В такой ситуации при переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а солнечные лучи продолжат постепенно повышать дневную температуру», — написал Леус.