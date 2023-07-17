Перебои с водой, пострадавшие дома и машины в море. Рассказываем о последствиях наводнения в Туапсинском районе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море - Новороссийск/ Геленджик/ Анапа» https://t.me/gelendgik/17259
    © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море - Новороссийск/ Геленджик/ Анапа» https://t.me/gelendgik/17259

В Туапсинском районе ликвидируют последствия затоплений. В поселке Новомихайловском в тестовом режиме запустили водовод

Предыстория. 12 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди, выпало 140 миллиметров осадков за три часа. На трассах сошли сели, в поселке Тюменском смыло супермаркет. Во время потопа пропали четыре человека.

15 июля в Туапсинском районе снова начались дожди. Во время ливня потоком воды смыло мост. Из зоны затопления спасатели эвакуировали 110 человек.

В Туапсинском районе 14 июля устраняли последствия потопа:

После наводнения в поселке Тюменском Туапсинского района 17 июля частично восстановлено водоснабжение. Об этом сообщает администрация Небугского поселка. По ее данным, употреблять воду в пищу нельзя до положительного заключения Роспотребнадзора. 

Водоснабжение продолжают восстанавливать к двум домам и детскому саду на левом берегу реки Казачья щель. На улице Солнечной воду обещают дать, когда заполнятся резервуары. Установленные в Тюменском поселке бочки заполнены питьевой водой.

Также администрация Туапсинкого района рассказала, что в пострадавших от наводнения населенных пунктах ущерб оценивают 30 мобильных групп из 93 человек. 

Всего на 17 июля обследовано 1316 домовладений:

  • 86 в Джубгскском поселении;
  • 488 в Новомихайловском;
  • 692 в Небугском;
  • 50 в Тенгинском.

Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором спасатели в Туапсинском районе вытаскивают на берег автомобили, унесенные в море во время потопа.

Пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила Юга.ру, что электроэнергия после затопления везде восстановлена. В станице Сосновой дали техническую воду, а в поселке Новомихайловском раздают бутилированную.

17 июня глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале, что в поселке Новомихайловском в тестовом режиме запустили поврежденный стихией водовод. По данным ГО ЧС Краснодарского края, воду в поселке планируют дать сегодня.

Как сообщали ранее Юга.ру, 16 июля в Туапсинском районе со стихией боролись священники, казаки и Вениамин Кондратьев.

Водоснабжение МЧС Наводнения Погода Происшествия Стихийные бедствия Туапсинский район

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