Перебои с водой, пострадавшие дома и машины в море. Рассказываем о последствиях наводнения в Туапсинском районе
В Туапсинском районе ликвидируют последствия затоплений. В поселке Новомихайловском в тестовом режиме запустили водовод
Предыстория. 12 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди, выпало 140 миллиметров осадков за три часа. На трассах сошли сели, в поселке Тюменском смыло супермаркет. Во время потопа пропали четыре человека.
15 июля в Туапсинском районе снова начались дожди. Во время ливня потоком воды смыло мост. Из зоны затопления спасатели эвакуировали 110 человек.
В Туапсинском районе 14 июля устраняли последствия потопа:
После наводнения в поселке Тюменском Туапсинского района 17 июля частично восстановлено водоснабжение. Об этом сообщает администрация Небугского поселка. По ее данным, употреблять воду в пищу нельзя до положительного заключения Роспотребнадзора.
Водоснабжение продолжают восстанавливать к двум домам и детскому саду на левом берегу реки Казачья щель. На улице Солнечной воду обещают дать, когда заполнятся резервуары. Установленные в Тюменском поселке бочки заполнены питьевой водой.
Также администрация Туапсинкого района рассказала, что в пострадавших от наводнения населенных пунктах ущерб оценивают 30 мобильных групп из 93 человек.
Всего на 17 июля обследовано 1316 домовладений:
- 86 в Джубгскском поселении;
- 488 в Новомихайловском;
- 692 в Небугском;
- 50 в Тенгинском.
Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором спасатели в Туапсинском районе вытаскивают на берег автомобили, унесенные в море во время потопа.
Пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила Юга.ру, что электроэнергия после затопления везде восстановлена. В станице Сосновой дали техническую воду, а в поселке Новомихайловском раздают бутилированную.
17 июня глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале, что в поселке Новомихайловском в тестовом режиме запустили поврежденный стихией водовод. По данным ГО ЧС Краснодарского края, воду в поселке планируют дать сегодня.
Как сообщали ранее Юга.ру, 16 июля в Туапсинском районе со стихией боролись священники, казаки и Вениамин Кондратьев.