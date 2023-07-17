Перебои с водой, пострадавшие дома и машины в море. Рассказываем о последствиях наводнения в Туапсинском районе

Предыстория. 12 июля в Туапсинском районе начались сильные дожди, выпало 140 миллиметров осадков за три часа. На трассах сошли сели, в поселке Тюменском смыло супермаркет. Во время потопа пропали четыре человека. 15 июля в Туапсинском районе снова начались дожди. Во время ливня потоком воды смыло мост. Из зоны затопления спасатели эвакуировали 110 человек.

После наводнения в поселке Тюменском Туапсинского района 17 июля частично восстановлено водоснабжение. Об этом сообщает администрация Небугского поселка. По ее данным, употреблять воду в пищу нельзя до положительного заключения Роспотребнадзора.



Водоснабжение продолжают восстанавливать к двум домам и детскому саду на левом берегу реки Казачья щель. На улице Солнечной воду обещают дать, когда заполнятся резервуары. Установленные в Тюменском поселке бочки заполнены питьевой водой.

Также администрация Туапсинкого района рассказала, что в пострадавших от наводнения населенных пунктах ущерб оценивают 30 мобильных групп из 93 человек.



Всего на 17 июля обследовано 1316 домовладений:

86 в Джубгскском поселении;

488 в Новомихайловском;

692 в Небугском;

50 в Тенгинском.

Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором спасатели в Туапсинском районе вытаскивают на берег автомобили, унесенные в море во время потопа.