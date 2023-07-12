В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот видео телеграм-канала МЧС Кубани https://t.me/mchs_kuban/3282
    © скриншот видео телеграм-канала МЧС Кубани https://t.me/mchs_kuban/3282

Четыре человека пропали в Туапсинском районе в результате наводнения. В населенных пунктах устраняют последствия ливней

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о ликвидации последствий непогоды в Туапсинском районе. По его данным, привлечено около 300 человек и более 50 единиц техники. В район направили бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

Обновлено в 13:19. В МЧС Кубани сообщили о четвертом пропавшем человеке.

Информации о пострадавших и погибших нет, три человека пропали.

На данный момент в 10 населенных пунктах района подтоплены 316 дворов, а в 239 домов зашла вода, рассказали в МЧС края.

Глава района Сергей Бойко рассказал, какие объекты в разных населенных пунктах затопило по состоянию на 12 часов дня.

О том, что происходит в Туапсинском районе подробнее мы писали здесь. И населенных пунктов эвакуируют местных жителей.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи включили сирены из-за поднятия уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В городе прошел сильный град.

МЧС Наводнения Погода Пропавшие без вести Туапсинский район

Новости

В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля
В районе Шаумянского перевала образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Водители объезжают затопленные дороги Туапсе
В 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки
Утонувший в Анапе турист оказался чиновником из Волгоградской области
Пассажиры рейса Сочи — Саратов обвинили аэропорт в ошибке, из-за которой опоздали на посадку
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа

Лента новостей

«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Сегодня, 09:07
«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Краснодарка Ася Большова рассказала, как увлеклась искусством и почему культура делает людей лучше
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Сегодня, 12:35
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Без кондиционера дешевле на треть
Сегодня, 11:45
Без кондиционера дешевле на треть
РЖД рассказали о билетах в старые вагоны поездов к Черному морю

Реклама на сайте