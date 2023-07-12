В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Четыре человека пропали в Туапсинском районе в результате наводнения. В населенных пунктах устраняют последствия ливней
В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о ликвидации последствий непогоды в Туапсинском районе. По его данным, привлечено около 300 человек и более 50 единиц техники. В район направили бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.
Обновлено в 13:19. В МЧС Кубани сообщили о четвертом пропавшем человеке.
Информации о пострадавших и погибших нет, три человека пропали.
На данный момент в 10 населенных пунктах района подтоплены 316 дворов, а в 239 домов зашла вода, рассказали в МЧС края.
Глава района Сергей Бойко рассказал, какие объекты в разных населенных пунктах затопило по состоянию на 12 часов дня.
О том, что происходит в Туапсинском районе подробнее мы писали здесь. И населенных пунктов эвакуируют местных жителей.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи включили сирены из-за поднятия уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В городе прошел сильный град.