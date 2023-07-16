В Туапсинском районе со стихией борются священники, казаки и Кондратьев

16 июля к ликвидации ЧС в Туапсинском районе присоединились священнослужители, казаки и губернатор Краснодарского края. Вчера в Новомихайловском снова затопило 228 участков

Утром 16 июля администрация Туапсинского района рассказала об устранении последствий сильных дождей и наводнения.

В Новомихайловском частично нет света, там работают 12 бригад энергетиков — это 68 человек и 17 единиц техники.

Также восстанавливают водоснабжение. Там, где его нет, власти установили емкости и организовали раздачу бутилированной воды. В Тюменском и Лермонтово установили бочки с водой. Посмотреть адреса можно здесь и здесь.

Чиновники продолжают оценивать ущерб — уже удалось обследовать 1316 домовладений и составить 303 заключения о подтоплении.