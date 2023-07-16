В Туапсинском районе со стихией борются священники, казаки и Кондратьев
16 июля к ликвидации ЧС в Туапсинском районе присоединились священнослужители, казаки и губернатор Краснодарского края. Вчера в Новомихайловском снова затопило 228 участков
Утром 16 июля администрация Туапсинского района рассказала об устранении последствий сильных дождей и наводнения.
В Новомихайловском частично нет света, там работают 12 бригад энергетиков — это 68 человек и 17 единиц техники.
Также восстанавливают водоснабжение. Там, где его нет, власти установили емкости и организовали раздачу бутилированной воды. В Тюменском и Лермонтово установили бочки с водой. Посмотреть адреса можно здесь и здесь.
Чиновники продолжают оценивать ущерб — уже удалось обследовать 1316 домовладений и составить 303 заключения о подтоплении.
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15 июля в Туапсинском районе опять прошли ливни, из-за чего на 10 улицах поселка Новомихайловский затопило 228 придомовые территории и 84 дома. Социальные объекты не пострадали.
Вчера в интернете стали популярны кадры, на которых двое мужчин сидят на лавочке по пояс в воде, наблюдая бурный поток, затопивший улицу в Новомихайловском.
В восстановлении участвуют 1619 человек и 163 единицы техники. Еще в ликвидации ЧС помогают 240 казаков из Туапсинского, Екатеринодарского, Лабинского, Лазаревского, Кавказского, Майкопского и Ейского казачьих обществ.
В стороне не остались и священнослужители, которые раздают гуманитарную помощь, собранную в Свято-Алексиевском и Кресто-Воздвиженском храмах Туапсе и в Свято-Успенском храме Джубги.
Также зону ЧС посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил восстановить водоснабжение в Новомихайловском в течение суток.
«Пообщались с местными жителями. Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Полностью с ними согласен. Но есть еще и другая причина — поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение — создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость», — сказал Кондратьев.