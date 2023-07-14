В Туапсинском районе устраняют последствия потопа. Пострадали более 800 домов

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео МЧС Краснодарского края
    © Кадр из видео МЧС Краснодарского края

Около 1,5 тыс. человек в Туапсинском районе расчищают русла рек. Последствия наводнения устраняют уже несколько дней

В Туапсинском районе подсчитывают ущерб после потопа. Имущество описывают 30 выездных комиссий, рассказали в пресс-службе администрации района. Уже обследовали более 810 домов.

У многих пострадали автомобили. Получат ли автовладельцы компенсацию — неизвестно. В Сочи за разбитые автомобили обещали выплатить по 100 тыс. рублей социально нуждающимся категориям населения. 

Также в районе восстановили движение по федеральной трассе, почти все социальные объекты вернулись к обычному режиму работы. Большую часть домов, обесточенных из-за поломок трансформаторов, запитали от генераторов. 

Идут работы на сетях водоснабжения. В некоторые населенные пункты и туристические объекты привозят питьевую и бутилированную воду. Подключение воды контролируют в Роспотребнадзоре. Специалисты берут пробы.

Около 1,5 тыс. человек расчищают русла рек и дороги. Местным жителям помогают сотрудники МЧС — откачивают воду, смывают ил и грязь. 13 июля в районе оставались подтоплены подвалы 39 многоквартирных домов. В ПВР находились 7 человек. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал проверить, как в районе проходят восстановительные работы вместе с прокурором края Сергеем Табельским.

Ранее Юга.ру писали, что после наводнения СК возбудил дело по факту исчезновения людей. Позже правоохранители рассказали, что обнаружили тела четверых человек, двое остаются пропавшими.

МЧС Наводнения Стихийные бедствия Туапсинский район

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