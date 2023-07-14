В Туапсинском районе устраняют последствия потопа. Пострадали более 800 домов

Около 1,5 тыс. человек в Туапсинском районе расчищают русла рек. Последствия наводнения устраняют уже несколько дней

У многих пострадали автомобили. Получат ли автовладельцы компенсацию — неизвестно. В Сочи за разбитые автомобили обещали выплатить по 100 тыс. рублей социально нуждающимся категориям населения.

В Туапсинском районе подсчитывают ущерб после потопа. Имущество описывают 30 выездных комиссий, рассказали в пресс-службе администрации района. Уже обследовали более 810 домов.

Также в районе восстановили движение по федеральной трассе, почти все социальные объекты вернулись к обычному режиму работы. Большую часть домов, обесточенных из-за поломок трансформаторов, запитали от генераторов.

Идут работы на сетях водоснабжения. В некоторые населенные пункты и туристические объекты привозят питьевую и бутилированную воду. Подключение воды контролируют в Роспотребнадзоре. Специалисты берут пробы.

Около 1,5 тыс. человек расчищают русла рек и дороги. Местным жителям помогают сотрудники МЧС — откачивают воду, смывают ил и грязь. 13 июля в районе оставались подтоплены подвалы 39 многоквартирных домов. В ПВР находились 7 человек.