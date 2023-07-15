В Туапсинском районе потоком воды смыло мост. Там снова идут ливни и звучит сирена
Ливень и смерч в Туапсинском районе. Людей просят оставаться дома
В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень идет в Джубге и Новомихайловском, сообщили в краевом оперштабе.
«По возможности, оставайтесь дома. В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах», — добавили в оперштабе.
В соцсетях пишут, что сильный ливень идет в Небуге. Жители сообщили, что прозвучала сирена.
В Новомихайловском поток воды смысл пешеходный мост. Очевидцы успели снять момент обрушения:
Также у берегов Новомихайловского сняли смерч:
Ранее Юга.ру писали, что 15-16 июля местами по краю снова пройдут дожди. Также синоптики обещали ветер до 15-20 м/с.