В Туапсинском районе потоком воды смыло мост. Там снова идут ливни и звучит сирена

В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень идет в Джубге и Новомихайловском, сообщили в краевом оперштабе.

«По возможности, оставайтесь дома. В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах», — добавили в оперштабе.