В Туапсинском районе потоком воды смыло мост. Там снова идут ливни и звучит сирена

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/my_tuapse
    © Кадр из видео t.me/my_tuapse

Ливень и смерч в Туапсинском районе. Людей просят оставаться дома

В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень идет в Джубге и Новомихайловском, сообщили в краевом оперштабе

«По возможности, оставайтесь дома. В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах», — добавили в оперштабе.

В соцсетях пишут, что сильный ливень идет в Небуге. Жители сообщили, что прозвучала сирена. 

В Новомихайловском поток воды смысл пешеходный мост. Очевидцы успели снять момент обрушения:

Также у берегов Новомихайловского сняли смерч:

Ранее Юга.ру писали, что 15-16 июля местами по краю снова пройдут дожди. Также синоптики обещали ветер до 15-20 м/с.

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