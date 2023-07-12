После сильного дождя затопило Туапсинский район. На трассах сошли сели, в поселке смыло супермаркет

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 140 мм осадков за три часа. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Реки из берегов не вышли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Из-за угрозы затопления поселков Новомихаловка, Лермонтово и Тенгинка оттуда эвакуировали маломобильное население. Также из леса спасатели эвакуировали туристическую группу из 37 детей и 3 взрослых.