После сильного дождя затопило Туапсинский район. На трассах сошли сели, в поселке смыло супермаркет

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Олега Коротунова, «Туапсе ком», t.me/tuapse_com/15454
    © Кадр из видео Олега Коротунова, «Туапсе ком», t.me/tuapse_com/15454

Непогода ударила по Туапсинскому району. Там затопило дороги, местами перекрыли движение

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 140 мм осадков за три часа. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Реки из берегов не вышли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Из-за угрозы затопления поселков Новомихаловка, Лермонтово и Тенгинка оттуда эвакуировали маломобильное население. Также из леса спасатели эвакуировали туристическую группу из 37 детей и 3 взрослых. 

В Госавтоинспекции края сообщили, что с 5 утра в Лермонтова перекрыт 10-11 км трассы А-147 Джубга — Сочи. Автомобилистов просят объезжать затопленный участок через Шаумянский перевал.

В соцсетях пишут, что затопило еще несколько населенных пунктов — Небуг, Ольгинку и Тюменский. В краевом оперштабе сообщили, что из зон затопления в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском проводят эвакуацию населения.

В поселке Тюменском даже смысло местный супермаркет:

В целях безопасности с 2 до 4 часов ночи перекрыли трассу М-4 «Дон» в районе поселка Горского. На трассе А-147 Джубга — Сочи в поселке Новомихайловка сошел сель. Там вводили реверсивное движение. Сейчас участок расчищен и обе полосы открыты для автомобилистов, сообщили в Госавтоинспекции края. 

Около 7 утра еще один сель сошел в Туапсинском районе на 38 км трассы Джубга — Сочи. Дорога перекрыта. Также сель сошел на 39 км трассы около поселка Тюменского. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи включили сирены из-за поднятия уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В городе прошел сильный град.

МЧС Наводнения Туапсинский район

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