После сильного дождя затопило Туапсинский район. На трассах сошли сели, в поселке смыло супермаркет
Непогода ударила по Туапсинскому району. Там затопило дороги, местами перекрыли движение
В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 140 мм осадков за три часа. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Реки из берегов не вышли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.
Из-за угрозы затопления поселков Новомихаловка, Лермонтово и Тенгинка оттуда эвакуировали маломобильное население. Также из леса спасатели эвакуировали туристическую группу из 37 детей и 3 взрослых.
В Госавтоинспекции края сообщили, что с 5 утра в Лермонтова перекрыт 10-11 км трассы А-147 Джубга — Сочи. Автомобилистов просят объезжать затопленный участок через Шаумянский перевал.
В соцсетях пишут, что затопило еще несколько населенных пунктов — Небуг, Ольгинку и Тюменский. В краевом оперштабе сообщили, что из зон затопления в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском проводят эвакуацию населения.
В поселке Тюменском даже смысло местный супермаркет:
В целях безопасности с 2 до 4 часов ночи перекрыли трассу М-4 «Дон» в районе поселка Горского. На трассе А-147 Джубга — Сочи в поселке Новомихайловка сошел сель. Там вводили реверсивное движение. Сейчас участок расчищен и обе полосы открыты для автомобилистов, сообщили в Госавтоинспекции края.
Около 7 утра еще один сель сошел в Туапсинском районе на 38 км трассы Джубга — Сочи. Дорога перекрыта. Также сель сошел на 39 км трассы около поселка Тюменского.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи включили сирены из-за поднятия уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В городе прошел сильный град.