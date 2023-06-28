Совет тейпов Ингушетии просит Путина снять обвинения с участников протеста против соглашения о границах с Чечней

Совет тейпов Ингушетии обратился к президенту России с просьбой снять обвинения в экстремизме с участников «ингушского дела»

«Их обвинили в экстремизме. О каком экстремизме может идти речь, если ингушский народ никогда не знал, что такое предательство. Обыкновенный митинг, санкционированный, перевели в статью мятежа и обвинили их в экстремизме», — сказал Ахмед Погоров.

Совет решил обратиться к президенту после новостей о том, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено . Ранее против него возбудили дело по статье 279 УК РФ (Организация вооруженного мятежа).

Совет тейпов Ингушетии записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят освободить семерых участников протеста против соглашения о границах с Чечней.

Напомним, в сентябре 2018 года Чечня и Ингушетия установили границы между регионами. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями». Чеченской республике передали горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. А Чечня передала Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Из-за передачи земли в марте 2019 года в Ингушетии устроили митинг. На него вышли около 10 тыс. жителей. Акцию протеста согласовали с властями.

После митинга завели несколько уголовных дел. Первые приговоры получили бывший сотрудник ГУ МЧС по Ингушетии Сейт-Магомед Нальгиев и фитнес-тренер Рамазан Гагиев. Их обвинили в избиении сотрудников Росгвардии.

Затем осудили бойца ММА, директора спортшколы и бывшего депутата сельского совета от партии «Единая Россия» Мусу Плиева. Его обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти) за то, что во время акции протеста бросил кусок облицовочного камня в росгвардейца.

А в январе 2019 года лидеров протеста против новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и изменения границ с Чечней признали экстремистским сообществом.