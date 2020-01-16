В Ингушетии лидеров протеста против границы с Чечней признали экстремистским сообществом

Следствие сочло лидеров протеста против новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и изменения границ с Чечней экстремистским сообществом

15 января 65-летнего старейшину одного из ингушских тейпов Ахмеда Барахоева обвинили в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), а главу общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаила Нальгиева — в участии в нем (ч. 2 ст. 282.1). 16 января обвинение по ч. 2 ст. 282.1 предъявили замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифе Саутиевой, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвокатов. Напомним, части задержанных после акции протеста в Магасе уже вынесли приговоры, часть еще остается под арестом в статусе подозреваемых. В их числе Мальсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Погоров и Багаудин Хаутиев. Большинству из них инкриминируют насилие в отношении представителей власти.

По версии следствия, в мае 2018 года председатель общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Мальсаг Ужахов, один из членов совета Ахмед Барахоев и председатель ингушского отделения «Российского Красного Креста» Муса Мальсагов, объединенные «политической враждой» к бывшему главе республики Юнус-Беку Евкурову, создали экстремистское сообщество, чтобы добиться его смещения с поста. В ноябре того же года они создали объединение «Ингушский комитет национального единства» (ИКНЕ), его председателем стал Мальсагов. К ИКНЕ примкнули Чемурзиев, Саутиева, Погоров, Хаутиев, Нальгиев и другие неустановленные лица. В материалах следствия говорится, что экстремистское сообщество характеризовалось «устойчивостью, согласованностью действий участников, сплоченностью», имело стабильный состав, его члены систематически совершали преступления экстремистской направленности. Задачей сообщества, по версии обвинения, была подготовка и организация массовых акций, создание и распространение в сети видеороликов «для побуждения граждан к совершению противоправных действий», в том числе, манипулируя этническими обычаями и используя свой авторитет. В ходе акций произошли столкновения между силовиками и митингующими, так как участники воспринимали сотрудников Нацгвардии и МВД как лиц, действующих в интересах Евкурова.