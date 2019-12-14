Экс-сотрудник МЧС и фитнес-тренер получили первые сроки по делу об избиении сотрудников Росгвардии на митинге в Ингушетии

Митинг против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики проходил в столице Инугшетии 26 и 27 марта. Это происходило на фоне подписания экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым договора о закреплении административной границы между регионами.

12 декабря вынесли приговор фитнес-тренеру Рамазану Гагиеву. Он получил четыре месяца колонии-поселения за удар ногой бойца Росгвардии. Ему зачли в срок наказания проведенное под домашним арестом время из расчета два дня домашнего ареста — за один день лишения свободы.

13 декабря к 16 месяцам колонии-поселения приговорили бывшего сотрудника ГУ МЧС по Ингушетии Сейт-Магомеда Нальгиева. На съемках с митинга 26-27 марта видно, как Нальгиев в составе толпы вместе с ограждением упал и навалился на сотрудника Росгвардии. Подзащитный признал вину и раскаялся. После вступления приговора в законную силу, с учетом срока содержания под стражей через десять дней он выйдет на свободу.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта порядка 30 человек привлекли к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого они обвиняются в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч. 1, 2 ст. 318), предполагаемые организаторы — в организации насилия (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 318), двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), передает «Интерфакс».