Бойца ММА и директора спортшколы осудили за брошенный в росгвардейца камень на акции протеста в Ингушетии

Суд на Ставрополье вынес еще один обвинительный приговор по участникам мартовских протестов в Магасе

Митинг против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики проходил в столице Инугшетии 26 и 27 марта. Это происходило на фоне подписания экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым договора о закреплении административной границы между регионами.

24 декабря Железноводский городской суд вынес обвинительный приговор бойцу ММА, директору спортшколы и бывшему депутату сельского совета от партии «Единая Россия» Мусе Плиеву по делу об избиении полицейских во время акции. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти) за то, что во время акции протеста бросил кусок облицовочного камня в росгвардейца.

Плиева приговорили к 18 месяцам колонии-поселения. По словам его адвоката Аслана Арчакова, дело рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что Плиев раскаялся и признался в содеянном.

Он находился под арестом с 8 апреля. С учетом срока содержания под стражей в СИЗО мужчина может выйти на свободу уже 9 января 2020 года, передает «Интерфакс».

Ранее тот же суд вынес обвинительные приговоры трем жителям Ингушетии по этому же делу: фитнес-тренеру Рамазану Гагиеву за удар ногой бойца Росгвардии, бывшему сотруднику МЧС Сейт-Магомеду Нальгиеву за то, что вместе с ограждением упал и навалился на правоохранителя, а также Зелимхану Томову, бросившему камень в росгвардейца. Они получили 4, 16 месяцев и год и пять месяцев колонии-поселения соответственно.