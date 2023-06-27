Власти Адыгеи рассказали о строительстве промпарка «Энем» и экокурорта «Лагонаки»

Адыгея

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  • Вид на Лагонаки со скалы Утюг © Фото Евгения Маханько
    Вид на Лагонаки со скалы Утюг © Фото Евгения Маханько

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что промпарк «Энем» и экокурорт «Лагонаки» изменят экономику региона

Для реализации проекта «Лагонаки» под проектирование и застройку определены участки площадью 63,81 га. Сформирована дорожная карта. Планируется строительство транспортной, инженерной и гостиничной инфраструктуры. К 2030 году там хотят благоустроить 37 км горнолыжных трасс и канатные дороги.

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Напомним, что территория, на которой возводят экокурорт, находится за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все объекты будут находиться за пределами плато Лагонаки, кроме канатных дорог и горнолыжных трасс. Объем инвестиций в проект составит 23 млрд рублей.

Проделаны работы и по созданию промзоны «Энем» с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой. В Тахтамукайском районе на эти цели отведено почти 200 га. Сейчас там обустраивают магистральные внутриплощадочные сети и дороги, элеткро-, газо- и водоснабжение. В 2023 году планируют построить производственное здание с котельной. Совместно с «Россети Кубань» там создают энергетическую инфраструктуру, с «Газпромом» — газовую.

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По словам министра экономического развития и торговли Адыгеи Заура Шеуджена, на создание промзоны в Тахтамукайском районе до 2024 года предусмотрено 1,6 млрд рублей. Процент технической готовности — 24%.

«Мы должны сделать всё для достижения поставленных целей, исполнения взятых на себя обязательств по реализации якорных проектов. Они дадут существенный мультипликативный эффект: позволят изменить экономику региона, увеличить приток инвестиций, создать большое число новых рабочих мест», — заявил Кумпилов.

Также по индивидуальной программе в этом году будут построены гравийные дороги для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям в районе бывшего аэропорта в Майкопе.

Как сообщали ранее Юга.ру, власти Адыгеи направили 15,7 млн рублей пострадавшим от наводнений в Кошехабльском и Майкопском районах.

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