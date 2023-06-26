Власти Адыгеи направили 15,7 млн рублей пострадавшим от наводнений в Кошехабльском и Майкопском районах

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
    Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание Кабмина республики с руководителями ведомств

На совещании председатель Кабмина Адыгеи Анзаур Керашев рассказал, что финансирование мероприятий по нацпроектам в республике в этом году — более 20 млрд рублей. Их исполнение достигло 39%.

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Анзаур Керашев поделился:

  • открыт детсад в хуторе Тихонов;
  • завершено строительство спорткомплекса в Первомайском поселке;
  • к 1 сентября планируется открыть после ремонта ДШИ №5 в станице Ханской;
  • в Тахтамукайском районе идёт строительство водозаборов.

Глава Адыгеи поручил принять участие в проекте «Чистая вода». Также в этом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» планируется направить около 1,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт 28 зданий. Часть проектов уже завершают. Среди них — детсады по 120 мест в поселке Зарево и ауле Пшичо, строительство СДК в ауле Хатажукай.

«Все стройки в рамках нацпроектов и госпрограмм необходимо завершить в намеченные сроки и доводить до логического завершения. Зачастую причиной замечаний является несогласованность действий различных служб и ведомств. У нас есть положительный опыт по возведению многих объектов, нужно активно его перенимать. При реализации новых проектов заранее продумывать всю логистику и благоустройство возле новых объектов строительства», — отметил глава республики.

Также на совещании руководитель минфина Адыгеи Виктор Орлов рассказал, что с начала 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета составили почти 8,9 млрд рублей.

В этом году из местного бюджета было выделено около 700 тысяч рублей на помощь пострадавшим от подтоплений в Майкопском районе и около 15 млн рублей — в Кошехабльском районе. Как сообщали Юга.ру, 28 мая там затопило 567 построек.

Ранее Юга.ру писали, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о развитии агропромышленного комплекса в республике.

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