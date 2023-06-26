Власти Адыгеи направили 15,7 млн рублей пострадавшим от наводнений в Кошехабльском и Майкопском районах

Анзаур Керашев поделился:

открыт детсад в хуторе Тихонов;

завершено строительство спорткомплекса в Первомайском поселке;

к 1 сентября планируется открыть после ремонта ДШИ №5 в станице Ханской;

в Тахтамукайском районе идёт строительство водозаборов.

Глава Адыгеи поручил принять участие в проекте «Чистая вода». Также в этом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» планируется направить около 1,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт 28 зданий. Часть проектов уже завершают. Среди них — детсады по 120 мест в поселке Зарево и ауле Пшичо, строительство СДК в ауле Хатажукай.



«Все стройки в рамках нацпроектов и госпрограмм необходимо завершить в намеченные сроки и доводить до логического завершения. Зачастую причиной замечаний является несогласованность действий различных служб и ведомств. У нас есть положительный опыт по возведению многих объектов, нужно активно его перенимать. При реализации новых проектов заранее продумывать всю логистику и благоустройство возле новых объектов строительства», — отметил глава республики.



Также на совещании руководитель минфина Адыгеи Виктор Орлов рассказал, что с начала 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета составили почти 8,9 млрд рублей.



В этом году из местного бюджета было выделено около 700 тысяч рублей на помощь пострадавшим от подтоплений в Майкопском районе и около 15 млн рублей — в Кошехабльском районе. Как сообщали Юга.ру, 28 мая там затопило 567 построек.



Ранее Юга.ру писали, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался о развитии агропромышленного комплекса в республике.