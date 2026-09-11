Россия стала лидером по публичным утечкам баз данных

За период с начала 2025 года по первую половину 2026-го зафиксировано 326 публикаций с данными российских компаний. Это почти вдвое превышает совокупный результат стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и государств СНГ, где насчитали 164 случая.

10 сентября портал ComNews сообщил , что аналитики компании F6 провели исследование публичных утечек баз данных. Они установили, что Россия по этому показателю значительно опережает регионы мира.

Специалисты объясняют это геополитическим фактором: на фоне СВО резко возросло число целенаправленных кибератак на российский бизнес и госструктуры. Целью злоумышленников становится не только кража информации, но и нанесение максимального ущерба компаниям и их клиентам. Суммарно в опубликованных базах содержалось порядка 1,175 млрд строк с персональными данными пользователей.

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров связывает лидерство России с особенностями ее цифровой среды. По его словам, в стране исторически сложилась одна из самых развитых цифровых экосистем: государственные услуги, банкинг, телемедицина, доставка, каршеринг — все это аккумулирует колоссальные объемы персональной информации. Там, где сосредоточены большие данные, закономерно возникает и больше потенциальных точек уязвимости. В регионах Латинской Америки, Ближнего Востока или Африки уровень цифровизации зачастую ниже, а значит, и объем данных, представляющих интерес для злоумышленников, существенно меньше.

Бедеров ожидает постепенной стабилизации по мере совершенствования российского антифрод-законодательства и практики его применения. Государство, по его оценке, смещает фокус с борьбы с последствиями утечек на устранение предпосылок.